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台南推出第一台廢電池回收機 用廢電池可以換口罩

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
宜可可開發全台第一台電池回收機，台南市長黃偉哲（右二）今天試投廢電池。記者修瑞瑩／攝影
宜可可開發全台第一台電池回收機，台南市長黃偉哲（右二）今天試投廢電池。記者修瑞瑩／攝影

台南在地產業宜可可（ECOCO）循環經濟今天推出全台第一台電池回收機，同時與迷客夏、小北百貨等結合，回收就能折抵現金，在兩天試辦期間就收到50公斤的回收電池，回收效果相當好。

即日起到4月30日前在ECOCO任一站點，使用ECOCO點數20點列印一張「E起防疫券」，即可憑券至「迷客夏台南華平店」櫃台換取「防疫用品組」（乾洗手凝露、N95口罩）一份，限量 600份。

宜可可在兩年前推出智慧回收投瓶機，專門回收飲料手搖杯、寶特瓶及鋁罐等，同時結合商家折抵現金，陸續在台南設立14個據點，平均每個據點每天可以收到2500個瓶罐，而且有超過兩萬人使用，無論回收率與使用人數，在台灣不同的回收體系裡都是名列前茅。

業者再接再厲推出電池回收機，今天在連鎖飲料店迷客夏華平店裡啟用，市長黃偉哲與環保局長謝世傑等人到場試用，黃偉哲表示回收要想做的好，必須要有誘因，宜可可結合商家吸引民眾，才能達到好效果。昨天現場有民眾抱著大桶的廢電池來回收。

回收機利用光學辨識能力，可回收圓形乾電池（1至6號）、方形乾電池（9V）及鈕扣電池，智慧電池回收機就會自動辨識與分類，如果亂投其他物品則會退出。

例如投入兩個1號電池，與明台產物合作可以折抵機車強制保險100元，或者是折抵迷客夏飲料10元，或是折抵小北百貨2元，都比一般回收商的回收價格好很多。

宜可可執行長李漢揚表示，過去超商有回收電池，但要累積到一個量才能夠換抵購物金，往往造成電池鏽蝕，廢液外洩，形成汙染，新的回收機只要一個就能回收，民眾可下載APP累積點數使用，合作的廠商還有異人館、ORO咖啡廳、長春素食等。

環保局則表示，根據環保署統計，全台每年約使用1萬4247公噸一次性乾電池，一年回收廢電池約6554公噸，估計每年仍有7693公噸廢電池棄置一般垃圾或環境內。

宜可可回收體系與其他回收機不同的最主要是結合商家創造誘因，並與台南在地企業和全豐合作生產機台，目前已逐步向北部發展，甚至日本、澳洲及馬來西亞等國，都有意引進這套系統。

宜可可開發全台第一台電池回收機，台南市長黃偉哲今天試投廢電池。記者修瑞瑩／攝影
宜可可開發全台第一台電池回收機，台南市長黃偉哲今天試投廢電池。記者修瑞瑩／攝影
宜可可開發全台第一台電池回收機。記者修瑞瑩／攝影
宜可可開發全台第一台電池回收機。記者修瑞瑩／攝影
宜可可開發全台第一台電池回收機，今天現場有民眾抱著大桶廢電池到現場回收。記者修瑞瑩／攝影
宜可可開發全台第一台電池回收機，今天現場有民眾抱著大桶廢電池到現場回收。記者修瑞瑩／攝影

黃偉哲 口罩

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