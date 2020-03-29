廢電池換購物金 智慧型回收機台南啟用

台南市政府環保局推動多元化資源回收，合作廠商開發的智慧電池回收機於安平區進行試營運。回收成功獲得的點數可折抵為合作商家購物金，兩天就回收了50公斤廢電池。

試營運啟動儀式今天下午在台南市安平區的迷客夏台南華平店門市舉行，台南市長黃偉哲到場體驗如何回收廢電池，並透過手機APP獲得回饋點數。

黃偉哲表示，這次有3個企業通力合作，推出這台智慧電池回收機，將可讓台南市的環境保護工作更進一步，避免乾電池中的重金屬造成污染。市府也會與企業合作，未來研議推廣設置的地點，讓市民覺得回收是生活、消費的一部分，吸引更多人參與。

研發智慧電池回收機的宜可可循環經濟（ECOCO）創辦人李漢揚表示，民眾先以手機下載APP並註冊登入，按照回收機的指示進行操作，回收成功後便可依數量獲得相對的回饋點數。點數可在合作商家折抵消費，有百貨賣場、手搖飲等業者，甚至可折抵機車保險費，且相當優惠。試營運兩天就已回收50公斤。

李漢揚表示，智慧電池回收機可接受圓形乾電池（1至6號）、方形乾電池（9V）及鈕扣電池，會自動辨識與分類，回收的廢電池交由專業廠商處理。目前已著手進行增加設置點的計畫，包括佳里、麻豆等地區的地點都在規劃中，方便民眾回收廢電池。