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發揚熱血服務精神 台南市救國團表揚72名優秀青年

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
慶祝3月29日青年節，台南市救國團今天在東區德光里活動中心表揚優秀青年。圖／台南市救國團提供
慶祝3月29日青年節，台南市救國團今天在東區德光里活動中心表揚優秀青年。圖／台南市救國團提供

慶祝3月29日青年節，台南市救國團今天在東區德光里活動中心舉辦表揚活動，選出勝利之聲廣播公司組長洪碧涓等72人為優秀青年，她致詞時表示，青年是國家的希望，也是創造社會發展最大的一股力量，期許所有的優秀青年都可以努力擴大自己的視野、豐富自己的生命歷程，讓台灣因有青年的積極參與及努力奉獻，社會更加祥和。

有鑑於新冠肺炎疫情，活動縮小規模，挑選通風良好地點辦理，並請參加本項活動受獎、觀禮人員需配戴口罩，進會場前配合接受測量耳溫，使用酒精消毒雙手，僅開放受獎人員進入會場，受獎人座位間隔一公尺，陪同觀禮者不進入會場在窗外觀禮，因應疫情防範。 表揚社會優秀青年16名，大專優秀青年10名，中等學校優秀青年46名。

台南市長黃偉哲表示，他的父親黃輝煌在1971年是救國團青年獎章得主，他一直以父親的精神為念，救國團熱心服務的精神也一直深烙心中。在變遷的社會中，感謝救國團依然堅持做青年服務事項，台南市政府未來也將會與救國團進一步的合作，期望讓在社會公益或是工作領域上表現優異的青年，給予他們更多的鼓勵與展現的機會。

青年 救國團 疫情

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