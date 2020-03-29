柔性勸導防疫反遭嗆沒人性 善化納骨堂人員難為

因應防疫，台南市日前已宣布全市公營納骨塔清明連假不開放入塔祭拜，安定、善化等納骨堂今湧入不少人，對於要入塔祭拜者，工作人員忙量額溫，不過仍有人怒斥這樣規定「沒人性」，讓工作人員相當無奈。

台南市政府日前已宣布4月2日到5日清明連假，全市公營納骨塔（堂）不開放進入，但仍維持戶外靜態搭棚擺供桌，提供市民祭祖，往年都有墓區接駁車也取消。日前籲請鄉親提早掃墓或宣導線上祭拜，近兩周假日人潮不歇，估計善化納骨堂一天湧入至少2千人，上午9至10點尤其是人潮高峰。

不少人趕著在清明連假禁止前，進入塔內祭拜先人，除事前張貼告示，工作人員也派員宣導戴口罩，在納骨堂入口處量額溫，基於防疫需求，多數人多能配合。

不過過程中也出現插曲，就有民眾打電話至善化納骨堂怒斥，這樣規定「不人性」；還有人打算清明再來，獲知屆時無法入塔，雖經工作人員說明仍無法接受，揚言要向市府投訴，民政局則力挺基層處置。

民政局說，如果是開放空間如一般公墓等，較無防疫問題，但納骨塔（堂）等室內塔位，湧入大量人潮且民眾待時間較久，恐會有防疫破口，增加傳染風險，採取預防措施因應，希望鄉親們體諒、配合。