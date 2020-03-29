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嘉縣18鄉鎮清明商品食安抽驗 46件全數合格

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣衛生局日前抽驗嘉義縣18鄉鎮各大賣場的清明節商品，包含潤餅皮、豆干、麻糬等總共抽驗46件商品，全數合格。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局日前抽驗嘉義縣18鄉鎮各大賣場的清明節商品，包含潤餅皮、豆干、麻糬等總共抽驗46件商品，全數合格。圖／嘉義縣政府提供

清明節即將來臨，嘉義縣衛生局日前抽驗嘉義縣18鄉鎮各大製造業、餐飲業、超市及傳統市場的清明節商品是否符合食品添加物安全標準，包含潤餅皮、豆干、麻糬等總共抽驗46件商品，全數合格。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，為防止食品腐敗變質，正確使用食品添加物可延長保存時間，但過量且長期食用，可能出現腹瀉、腹痛、噁心嘔吐等症狀並影響肝腎功能，本次檢驗項目包含，甲醛、硼砂、殺菌劑（過氧化氫）、防腐劑、規定外色素及二甲（乙）基黃等。

衛生局表示，食品業者應善盡自主管理責任，合法正確使用食品添加物，而民眾選購時，應挑選商譽良好且作業場所清潔衛生的店家，並注意食品來源、食品標示及有效期限等資訊，勿購買來路不明、外觀過於鮮豔或具刺激味產品。

衛生局提醒，祭祖供品長時間放置室溫下容易孳生微生物，祭祀後應將食品充分加熱後再食用，選購依需求適量購買，妥善保存並儘速食用完畢，以確保產品新鮮衛生及食用安全，民眾如有食品安全衛生問題，可洽詢衛生局藥物食品管理科05-3620613或05-3620590。

嘉義縣衛生局日前抽驗嘉義縣18鄉鎮各大賣場的清明節商品，包含潤餅皮、豆干、麻糬等總共抽驗46件商品，全數合格。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局日前抽驗嘉義縣18鄉鎮各大賣場的清明節商品，包含潤餅皮、豆干、麻糬等總共抽驗46件商品，全數合格。圖／嘉義縣政府提供

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