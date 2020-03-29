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兒童節快到了 台南新住民親子攜手作果凍花

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
大手牽小手製作果凍花，台南新住民在兒童節前夕親子同樂。圖/移民署南區事務大隊台南市第二服務站提供
大手牽小手製作果凍花，台南新住民在兒童節前夕親子同樂。圖/移民署南區事務大隊台南市第二服務站提供

父母的陪伴是給孩子最好的禮物，越南講師潘羽姍今天受邀到台南市，指導新住民親子製作手作3D果凍花手，看起來嬌豔欲滴的果凍花，不僅是甜點，更有如栩栩如生藝術品，令人驚嘆她的好手藝。新住民小朋友並自動自發協助量額溫及消毒，全程配戴口罩，儼然是「防疫小尖兵」。

移民署台南市第二服務站和台南市新向陽協會，今天舉辦「大手牽小手-心花朵朵開」親子活動，請來潘羽姍指導大小朋友製作果凍花。

潘羽姍說，果凍花是兼顧視覺、味覺與健康的甜點，顏料都取自天然食品，如火龍果、蝶豆花、椰漿等，不添加人工色素，可以放心食用。製作過程簡單，考驗的是力道控制與整體美感，最適合親子合作完成。

雖然新冠肺炎疫情攪局，活動規模大幅縮減，新住民保持正面樂觀的態度，自動自發協助量額溫及消毒，全程配戴口罩，儼然是「防疫小尖兵」。

台南市第二服務站主任陳南翰表示，疫情肆虐全球，台灣防疫超前部署讓人民保有正常生活，讓新二代能感受兒童節的喜悅。

台南新住民參加親子活動，主動幫與會小朋友量額溫。圖/移民署南區事務大隊台南市第二服務站提供
台南新住民參加親子活動，主動幫與會小朋友量額溫。圖/移民署南區事務大隊台南市第二服務站提供

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