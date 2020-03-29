關懷台南左鎮弱勢學子 綠農電科贈桌椅等物質
關懷台南市左鎮區弱勢學子，綠農電科捐贈課桌椅、檯燈、防疫用品及民生物資一批，分送給左鎮國中、國小，將愛送往偏鄉，傳遞社會溫情。
綠農電科說，據兒福聯盟調查發現，偏鄉孩童在教育資源及休閒生活等方面都不足，每兩名窮孩子就有一人沒有書桌或電腦，另外有6成二窮孩子，家裡課外書不到10本。且近幾年經濟不景氣，父母離異或者失業，家庭頓失經濟來源，讓原本家中資源已不足孩童，更是雪上加霜。
業者表示，經左鎮區長李燿州、左鎮國小校長楊靜芳、左鎮國中校長蔡宜興及左中社區理事卓玉支邑等人協助，一同前往弱勢家庭訪視，將愛送往偏鄉，希望藉此拋磚引玉，喚起更多人一起關懷弱勢。
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