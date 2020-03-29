雲縣府耗資8250萬元 盼打造北港文化生活園區

雲林縣北港鎮以朝天宮媽祖廟為中心，是充滿人文歷史的小鎮，為將北港打造成更宜居城市，雲林縣府爭取前瞻補助，推動「北港文化生活園區亮點發展計畫」，預計改善鎮內體育館、棒球場、建置北港溪河濱公園等工程，帶動大北港地區的繁榮與發展。

雲林縣長張麗善提到，北港文化生活園區計畫總經費8250萬元，中央補助7012.5萬元、縣府自籌1237.5萬元，去年11月開工，預計今年8月下旬完工。

她說，計畫工程分為2大區，第1區是北港運動園區改造計畫，包含運動公園、網球場、體育館等公共空間，面積2.7公頃；第2區為建置北港溪河濱公園計畫，以南越堤路的女兒橋往北延伸，將北港溪閒置腹地加值運用，整建總長約1270公尺的河堤段。

張麗善表示，運動園區改造會把廢棄及老舊設施拆除重建，或像是有35年歷史的北港立游泳池面臨硬體設備老舊，立面遮蔽性不足、兒童泳池設備簡陋等問題，都會進行改善，也包括棒球、網球、槌球等場館，一併進行排水改善、綠化、增設照明等工程。