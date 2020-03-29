雲林文化中心圖書館 即日起4月13日暫停館內閱讀服務

新冠肺炎疫情嚴峻，為加強防疫工作，雲林縣政府文化觀光處圖書館即日起至4月13日暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書，展覽館則採容留人數限制，同時段入館不得超過50人，觀賞者互相保持1公尺以上距離，以降低群聚風險。

文化觀光處長陳璧君說，雲林縣新冠肺炎確診數已累積至3例，文化觀光處召開防疫整備會議，決議即日起若要進入文化中心的民眾都須先量額溫、採實名登記、以酒精消毒手部，並須自備口罩並配戴。

她表示，館內自修室即日起起暫停開放，另期刊室、開放式閱覽室、兒童室及三樓分區資源中心，僅提供借、還書服務，電腦及DVD設備也同步暫停提供使用，並暫停報紙雜誌館內借閱，以避免民眾在館內長時間停留，展覽館則採容留人數限制，同時段入館不得超過50人。

此外，圖書館內也備有2部書籍除菌機，請讀者多加利用設備消毒書籍，使閱讀更安心，民眾也可利用手機、平板、電腦等，透過「台灣雲端書庫」及「國立公共資訊圖書館電子書服務平台」借閱電子書。