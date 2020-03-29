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就近提供物資 斗南區實物銀行超市啟用

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
斗南區實物銀行超市啟用，提供弱勢族群生活所需用品。圖／雲林縣府提供
斗南區實物銀行超市啟用，提供弱勢族群生活所需用品。圖／雲林縣府提供

雲林縣政府日前在斗南鎮代天宮舉行斗南區實物銀行超市啟用揭牌儀式，盼望協助遭逢變故、失業困境弱勢家庭渡過生活危機。

雲林縣副縣長謝淑亞說，實物銀行超市可針對不同需求給予協助，比如家庭中有弱勢長輩，除提供基本食物，還多了奶粉及尿布，讓家戶可選擇所需的民生物品。

社會處長林文志表示，雲林縣實物銀行從101年8月開辦，截至109年2月底止服務戶次達3萬867戶次，共計9萬476人次受益，未來持續朝一區設立一「實體實物銀行」的目標，提供雲林縣縣民最大的援助，讓有需求鄉親就近取得物資。

謝淑亞也感謝，縣內公益彩券盈餘分配補助及社會各界企業、民間團體，長期對實物銀行的捐助與支持，台灣食物銀行聯合會此次還捐贈冰箱、冰藏冷凍庫、置物架，給斗南區實物銀行超市，讓實物銀行運作更為順利。

斗南區實物銀行超市啟用，提供弱勢族群生活所需用品。圖／雲林縣府提供
斗南區實物銀行超市啟用，提供弱勢族群生活所需用品。圖／雲林縣府提供
斗南區實物銀行超市啟用，提供弱勢族群生活所需用品。圖／雲林縣府提供
斗南區實物銀行超市啟用，提供弱勢族群生活所需用品。圖／雲林縣府提供

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