雲林縣府設置單一窗口 協助企業申請資金紓困

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，經濟部提供振興貸款及利息補貼，雲林縣政府為此，成立資金紓困服務申請平台，啟動1999專線並設立單一窗口，盼協助中小企業線上申辦加速申請流程，後續也會有專人幫忙追蹤申請進度。

縣府建設處長李俊興指出，企業紓困類別有舊有貸款展延及利息補貼、營運資金貸款及利息補貼、振興資金貸款及利息補貼等三類；另為力挺觀光，交通部規劃總金額44億元辦理損失救濟、營運支持及減輕負擔等紓困3箭。

李俊興表示，紓困方案對象，為連續兩個月營收較去年同期平均衰退15%的企業，包括營運資金貸款、振興資金貸款、舊有貸款展延等三種方案。

營運資金貸款額度最高為500萬元，補貼利率1.845%，由經濟部補貼6個月利息，貸款期間企業不得減薪或裁員；振興資金貸款最高額度2000萬元，補貼利率最高按中華郵政兩年期定期儲金機動利率計算，補貼期限最長為1年，貸款利率為0.845%，每家事業補貼上限22萬元。

雲林縣商業會理事長李明石提到，營運資金貸款補貼只有6個月不夠，起碼要1年，才能因應疫情的衝擊；雲林科技工業區廠商協進會理事長蘇振毅則建議，振興方案有許多文件需書寫、申請，部分中小企業、微型企業可能沒有足夠能量，希望縣府能協助企業與縣內三所大學合作，藉由學界的能量，幫企業度過危機。

縣長張麗善指出，縣府配合中央啟動產業紓困方案，並提供2個管道協助大家，一個是1999服務專線，另一個是建設處成立的單一窗口，希望能幫助所有產業界度過難關，針對企業界的建議，縣府都會盡力協助與向中央反映。