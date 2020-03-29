快訊

直播／我今日又新增15例確診、14例境外1例本土

老人食堂合菜改便當 服務獨居長者不斷炊

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會日前將老人食堂合菜改為便當，以繼續服務獨居長者飲食健康。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會日前將老人食堂合菜改為便當，以繼續服務獨居長者飲食健康。圖／嘉義縣政府提供

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府日前停止老人食堂供餐，嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會將合菜餐點改為便當，並採分時段制、開設5個窗口發放，以確保年長者及獨居長者的用餐及健康狀況。

大潭社區發展協會理事長林東義表示，社區長輩已習慣每日中午前來食堂用餐，食堂停止供餐首日，立即收到民眾反應，擔心若少了食堂的供餐，獨居長者恐斷炊，也無法確認長輩的用餐及健康狀況，令人擔憂，希望能維持食堂供餐服務，因此與新港鄉公所想出發放便當的方法，繼續服務年長者。

大潭社區老人食堂每周一到周六提供午餐，開辦至今每日約有100名長輩前來用餐，嘉義縣長翁章梁表示，考量65歲以上年長者為高風險族群，避免群聚感染，縣府停止老人食堂，感謝大潭社區與新港鄉公所發揮創意，避免可能的群聚風險又能維持供餐，大力肯定社區與公所面對防疫的創新改變。

嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會日前將老人食堂合菜改為便當，以繼續服務獨居長者飲食健康。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會日前將老人食堂合菜改為便當，以繼續服務獨居長者飲食健康。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會日前將老人食堂合菜改為便當，以繼續服務獨居長者飲食健康。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會日前將老人食堂合菜改為便當，以繼續服務獨居長者飲食健康。圖／嘉義縣政府提供

延伸閱讀

影／揪心！10歲小女生幫媽媽剖蚵 一上午才賺100多元

西瓜故鄉鹿草鄉西瓜節登場 翁章梁為瓜農賣力行銷

嘉義縣疫情零確診翁章梁謝天 扮主廚料理農特產行銷

忠和國中十鼓擊樂隊因新冠比賽喊卡 翁章梁今慰問

相關新聞

雲縣府耗資8250萬元 盼打造北港文化生活園區

雲林縣北港鎮以朝天宮媽祖廟為中心，是充滿人文歷史的小鎮，為將北港打造成更宜居城市，雲林縣府爭取前瞻補助，推動「北港文化生...

雲林文化中心圖書館 即日起4月13日暫停館內閱讀服務

新冠肺炎疫情嚴峻，為加強防疫工作，雲林縣政府文化觀光處圖書館即日起至4月13日暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書，展覽館...

雲林縣府設置單一窗口 協助企業申請資金紓困

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，經濟部提供振興貸款及利息補貼，雲林縣政府為此，成立資金紓困服務申請平台，啟動1999專線並設立...

影／7連霸冠軍穿結婚禮服盪鞦韆 為台灣掃疫情

嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟舉辦「嘉義市鞦韆節」比賽，今年因疫情延期舉辦，但廟方舉辦的盪鞦韆原意是要去除瘟疫，主辦單位仍...

台灣好行西濱快線部分路線改道 清明連假有優惠

「台灣好行-西濱快線」配合台南市北門區永隆橋改建工程，本月起至11月29日於北門地區原行駛路線改道，知名的水晶教堂站點，...

921後中斷21年 雲149甲線修復進度超前

雲林縣治理河川前瞻6.5億元核定了！水利署長賴建信昨天應立委蘇治芬邀請到雲林沿海巡視易淹水河川，帶來經費到位的好消息，村民感謝署長「說到做到」。雲林縣長張麗善則上山勘察趕工中的古坑鄉縣道149甲線工程，對進度超前表達肯定，期待完工後可恢復草嶺觀光生機。

嘉市「友心人」 助慢性精障入職場

嘉義市一群具有醫療、社工背景專業人士，以生產合作社方式，創立「友心人生產合作社」，幫助慢性精障患者，順利進入友善職場，打造溫暖、可長久工作環境，市府社會處長林家緯昨天到場祝賀，感謝這群專業年輕朋友付出。

府城「分流」祭祖 金紙生意腰斬

台南市政府鼓勵民眾提前或延後祭祖，分流措施奏效，公立或私立納骨塔人潮都減少，民眾說，和往年此時車水馬龍無法相比。但現場賣金紙的業者大嘆生意掉了約5成，雖然生意不好，但都支持這樣的分流措施，做好防疫。

台南溫泉、農場祭優惠 泡湯兼賞花吸連假遊客

台南市長黃偉哲昨天前往楠西龜丹溫泉區盛開的花旗木浪漫花海，推薦到戶外賞花、泡湯，順便把山區在地農特產品帶回家。黃偉哲說，新冠疫情衝擊觀光業，台南總體也有受到影響，「現在觀光業就像田螺含水過冬，是在度小月。」也如潛水閉氣，在比誰的肺部好，疫情總會過去，如果再拚起來，大家就要憑真本事。

視障者出門 可申請「個人助理」

台南市佑明視障協進會理事尹仲平指出，後天性的視障朋友常因外在環境不夠友善，不敢獨自出門，平常靠家人幫忙買東西或叫外送。台南市府社會局表示，目前有提供「個人助理」服務，派員陪身障者外出購物、學習等，有需要者可付費申請。

台南智慧有聲號誌 帶視障者過馬路

視障者穿越馬路危機四伏，為顧及視障者安全，台南市交通局將在東區實施「智慧有聲號誌」示範區，透過手機App開啟藍牙連結路口的行人號誌，就能自動定位，精準得知紅綠燈剩餘秒數，沿著引導標線過馬路，最快5月啟用。

社團春秋／南區行善團 捐病患發電機

「愛不斷電！」24小時靠維生系統照顧的植物人，雖有備用電池，但停電只要逾1小時，就可能危及生命安全。台南市南區行善團捐贈實用的發電機，讓病患和家屬在斷電時可以安心。1年多來，行善團默默關懷獨居老人、協助住屋修繕及捐贈冬衣給庇護中心院生，團長蔡秀琴深信善是會感染的，讓小善集成大愛，傳遍社會各角落。

熱門新聞

大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

基隆台62萬瑞、基隆港東岸聯外道2處區間測速 11月上路

影／苗栗市街景排隊不是買口罩 他們是繳停車費

聽業務會報為議會過關？ 韓國瑜說是為這個大目標

影／揪心！10歲小女生幫媽媽剖蚵 一上午才賺100多元

台南市爆發今年第3場禽流感 後壁撲殺中小鵝3千多隻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。