老人食堂合菜改便當 服務獨居長者不斷炊
新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府日前停止老人食堂供餐，嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會將合菜餐點改為便當，並採分時段制、開設5個窗口發放，以確保年長者及獨居長者的用餐及健康狀況。
大潭社區發展協會理事長林東義表示，社區長輩已習慣每日中午前來食堂用餐，食堂停止供餐首日，立即收到民眾反應，擔心若少了食堂的供餐，獨居長者恐斷炊，也無法確認長輩的用餐及健康狀況，令人擔憂，希望能維持食堂供餐服務，因此與新港鄉公所想出發放便當的方法，繼續服務年長者。
大潭社區老人食堂每周一到周六提供午餐，開辦至今每日約有100名長輩前來用餐，嘉義縣長翁章梁表示，考量65歲以上年長者為高風險族群，避免群聚感染，縣府停止老人食堂，感謝大潭社區與新港鄉公所發揮創意，避免可能的群聚風險又能維持供餐，大力肯定社區與公所面對防疫的創新改變。
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