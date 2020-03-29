老人食堂合菜改便當 服務獨居長者不斷炊

新冠肺炎疫情嚴峻，嘉義縣政府日前停止老人食堂供餐，嘉義縣新港鄉大潭社區發展協會將合菜餐點改為便當，並採分時段制、開設5個窗口發放，以確保年長者及獨居長者的用餐及健康狀況。

大潭社區發展協會理事長林東義表示，社區長輩已習慣每日中午前來食堂用餐，食堂停止供餐首日，立即收到民眾反應，擔心若少了食堂的供餐，獨居長者恐斷炊，也無法確認長輩的用餐及健康狀況，令人擔憂，希望能維持食堂供餐服務，因此與新港鄉公所想出發放便當的方法，繼續服務年長者。