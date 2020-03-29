影／7連霸冠軍穿結婚禮服盪鞦韆 為台灣掃疫情

嘉義市下路頭武當山玄天上帝廟舉辦「嘉義市鞦韆節」比賽，今年因疫情延期舉辦，但廟方舉辦的盪鞦韆原意是要去除瘟疫，主辦單位仍請來歷年冠軍來盪鞦韆為全台祈福，7連霸冠軍陳聖宗昨天結婚，今天還穿新郎禮服盪鞦韆，讓人仍一睹這項嘉義傳統文化風采。

「這是近10年來首度延期比賽」光路里長兼玄天上帝廟總幹事林昇賢說，清康熙年間下路頭地區發生瘟疫，玄天上帝指示盪鞦韆去除，高度12公尺的競技高空鞦韆架，使人能或坐或立，再透過擺盪身體，搖晃於竹架或木架之間，後逐漸演變成比賽，看誰盪得高。

他說，民國97年擲筊獲神明允許，改為每年辦理，102年正名為嘉義市鞦韆節，往年都會有7、8千人來比賽，為避免傳染風險，因此今年暫停舉辦，但仍請冠亞軍選手來盪鞦韆，去除瘟疫。

「把疫情盪出去！」陳聖宗從15歲比賽至今，已獲7連霸，昨天辦婚宴的日子是依玄天上帝的指示，也生下雙胞胎，若成功挑戰8連霸，就是「三喜臨門」。

他說，雖然因疫情延期，但他不覺得可惜，希望台灣能早日脫離疫情之苦，今年也穿著禮服來盪鞦韆，不僅幫忙去除疫情，也向上帝爺公來報備。