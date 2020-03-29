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台灣好行西濱快線部分路線改道 清明連假有優惠

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台灣好行西濱快線部分路線改道，雲嘉南風管處邀請遊客清明連假來賞遊，使用電子票證搭乘享半價優惠。圖／雲嘉南風管處提供
台灣好行西濱快線部分路線改道，雲嘉南風管處邀請遊客清明連假來賞遊，使用電子票證搭乘享半價優惠。圖／雲嘉南風管處提供

「台灣好行-西濱快線」配合台南市北門區永隆橋改建工程，本月起至11月29日於北門地區原行駛路線改道，知名的水晶教堂站點，暫時遷移至北門婚紗美地地標旁，清明連假將至，搭乘使用電子票證，享有半價優惠。

交通部雲嘉南濱海國家風景區管理處說，去年10月底於北門婚紗美地創造新亮點，增設兔子、松鼠、袋鼠、麋鹿等各種可愛動物裝置藝術，在鹽工宿舍區前有撲克牌鐵雕座椅。

另外，北門遊客中心前方大草皮則是夢幻島；另水晶教堂園區周邊也新設置許多網美打卡設施，如透明鞦韆椅、愛情留言版、幸福列車造型屋、夢幻馬車、愛情鎖牆、愛之鑰、水管造型屋、環湖景觀步道等。

除新創美拍景點，傳統鹽業聚落建築、烏腳病紀念園區、洪通故居紀念園區、井仔腳瓦盤鹽田，以及全台王爺總廟南鯤鯓代天府、三寮灣東隆宮等，也能帶領遊客一窺沿海先民生活文化；更別錯過品嘗周邊銅板美食-北門豆花、炭烤黃金地瓜、現炸蚵嗲，以及鹽文創商品。

雲管處推薦的七股鹽山，已轉型為娛樂遊憩觀光休閒場域，除白靄靄鹽山地標，還能品嘗鹽冰棒、鹽咖啡；鄰近台灣鹽博物館是全台唯一以鹽為主題的博物館，館內以輕鬆有趣方式，呈現鹽產業豐富多變風情，鹽山和鹽博物館的七股遊客中心，建築外觀充滿設計感，近來是網美拍照勝地、IG打卡熱點。

雲管處說，雲嘉南濱海景點環境空曠，不過度群聚，適合遊客戶外活動。另配合公路總局清明連假期間公共運具票價及轉乘優惠，「台灣好行」39條路線(含西濱快線)使用電子票證乘車也有半價優惠，更多訊息可上台灣觀巴官網查詢。

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