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千里迢迢回家路 「類包機」整慘滯留湖北台人

「友心人」很有心 為慢性精障者創造友善工作環境

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市議員傅大偉（右二起）、社會處長林家緯、九華山地藏庵董事長黃俊森（左三），今天都到場恭賀友心人生產合作社揭牌營運。記者卜敏正／攝影
嘉義市議員傅大偉（右二起）、社會處長林家緯、九華山地藏庵董事長黃俊森（左三），今天都到場恭賀友心人生產合作社揭牌營運。記者卜敏正／攝影

嘉義市一群具有醫療、社工背景專業人士，以生產合作社方式，創立「友心人生產合作社」，幫助慢性精障者進入友善職場，打造溫暖、可長久工作環境，市府社會處長林家緯、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義市議員傅大偉，今天到場祝賀，感謝這群專業年輕朋友付出。

友心人生產合作社發起人黃柏鈞說明，許多慢性精障者，透過穩定用藥、醫療協助，可完全融入社區，生活方式、行為與一般人無異，就像在「有心人」工作員工，固定在康復之家接受職能治療、精神復健。

他說，「友心人」透過製作與販售團體便當、訂做客製便當、銷售在地小農產品維持營運，讓慢性精障者在職場中，安穩學習、工作、付出，朝向獨立生活、復健之路前行。

林家緯表示，創立生產合作社是非常不容易的事情，嘉義市僅有23個合作社，多為員生消費合作社，友心人生產合作社是近年第一家，這條路很不容易走，他相信嘉義人、政府、企業、團體都會幫忙。

社會處指出，國內領有身心障礙證明的慢性精障患者約13萬人，其中3分之1長期住醫院，另有高達9萬人生活在社區，如何讓慢性精障者與社區家人、鄰居和平相處、安心長久在職場共融，是非常重要的工作。

友心人生產合作社製作便當、販售在地小農產品維持營運，讓慢性精障者在職場中，安穩學習、工作。記者卜敏正／攝影
友心人生產合作社製作便當、販售在地小農產品維持營運，讓慢性精障者在職場中，安穩學習、工作。記者卜敏正／攝影

生產合作社 嘉義

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