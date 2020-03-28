草嶺公路趕工中 張麗善踏勘欣悅進度超前

雲林縣長張麗善今天上山勘察趕工中的古坑鄉縣道149甲線工程，對進度超前甚表欣悅，她強調完工後可恢復草嶺觀光生機。

雲林縣道149甲線古坑通往草嶺的重要道路，921地震中斷達21年，古坑往來草嶺須繞行南投149乙線，原本5分鐘的車程，須多花30分鐘，為接通斷路，縣府辦理縣道149甲線修復工程，去年11月開工，縣長張麗善今前往督導工程進度。

張麗善說，災後草嶺居民殷盼重振觀光，所以務必打通斷路，縣府首先和南投合作改善149乙髮夾彎路段，恢復大客車通行。接著動工修建149甲線兩個災害路段，預計110年3月可通行小型車，最後再完成跨清水溪橋，如此一來上山的路就完成了。