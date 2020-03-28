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影／揪心！10歲小女生幫媽媽剖蚵 1上午才賺100多元

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
小學三年級的蔡芷辰（前排左），今天指導嘉義縣長翁章梁剖蚵。記者卜敏正／攝影
小學三年級的蔡芷辰（前排左），今天指導嘉義縣長翁章梁剖蚵。記者卜敏正／攝影

嘉義家扶中心今天辦理「2020年度自強兒童表揚」，從嘉義扶助的1658名兒童中，選出10名表現優異自強兒童，其中來自東石鄉就讀國小三年級的蔡芷辰，幼兒園開始剖蚵賺錢，曾是東石剖蚵競賽年紀最小參賽者，她從小刻苦、為家庭打拚精神，成為頒獎現場焦點。

嘉義家扶中心今天在鈺通大飯店，表揚10名家扶自強兒童，包括蔡芷辰、蔡婷彤、蔡昕宸、鄭宇涵、唐韻涵、吳旻萱、尤勝玨、林宜臻、吳荑萱，嘉義縣長翁章梁、嘉義市府社會處長林家緯、嘉義市議員蔡文旭、黃思婷都到場頒獎，蔡芷辰並示範如何剖蚵，翁章梁也下場持刀試剖。

「啊我的蚵肉怎麼破了？」翁章梁持刀剖開蚵殼，原以為已順利完成，要拿出蚵肉才發現已被蚵刀刺破，蔡芷辰笑著說「刀插入太深了」，翁章梁直言「這就沒辦法賣錢了吧！」蔡芷辰靦腆的點點頭，現場來賓直言剖蚵真不簡單。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，每個得獎孩子都有不同成長環境，重點是他們不畏艱困，在家人陪伴下共同成長，足為其他兒童學習榜樣。

蔡芷辰說，讀幼兒園中班就開始學剖蚵，幫忙分擔家計，1小時約可剖1到2台斤蚵肉、每台斤賺25元，假日、寒暑假經常陪媽媽一起剖蚵，一上午只能賺100多元，但能幫忙媽媽，她很開心。

嘉義縣長翁章梁（右五）、嘉義市府社會處長林家緯，今天出席嘉義家扶中心「2020年度自強兒童表揚活動」。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁（右五）、嘉義市府社會處長林家緯，今天出席嘉義家扶中心「2020年度自強兒童表揚活動」。記者卜敏正／攝影
蔡芷辰幼兒園開始剖蚵，2年前參加東石剖蚵競賽，是當時年紀最小參賽者。圖／本報資料照片
蔡芷辰幼兒園開始剖蚵，2年前參加東石剖蚵競賽，是當時年紀最小參賽者。圖／本報資料照片
蔡芷辰幼兒園開始剖蚵，2年前參加東石剖蚵競賽，是年紀最小參賽者。圖／本報資料照片
蔡芷辰幼兒園開始剖蚵，2年前參加東石剖蚵競賽，是年紀最小參賽者。圖／本報資料照片

嘉義 翁章梁 家扶中心

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