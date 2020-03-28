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台南市爆發今年第3場禽流感 後壁撲殺中小鵝3千多隻

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市後壁區一鵝場確診為H5N5高病原性禽流感，動保處今天撲殺1313隻中鵝及1790隻小鵝。圖／農業局提供
台南市後壁區一鵝場確診為H5N5高病原性禽流感，動保處今天撲殺1313隻中鵝及1790隻小鵝。圖／農業局提供

台南市後壁區一鵝場通報場內鵝隻異常死亡，今天確診為H5N5高病原性禽流感，動保處立即依照標準作業程序進行撲殺防疫處置，共撲殺1313隻57日齡中鵝及1790隻15日齡小鵝，並持續派遣消毒車針對禽場及其周邊環境及公共場所進行消毒，防止病毒傳播蔓延。

動保處表示，這是台南市今年第3場案例場，已積極防範疫情，並持續輔導業者加強防疫工作不可鬆懈，除釐清感染源之外，將針對全市水禽場及火雞場全面進行訪視輔導，並發放消毒藥劑供禽場防疫消毒，要求養禽業者落實生物安全，防止病毒入侵以阻絕疫情發生。

農業局長謝耀清表示，天氣冷熱變化大，養禽業者應提高警覺，嚴格執行生物安全防疫措施，才能阻絕病原於場外，對於畜牧產業密集區域，因畜牧運輸車輛往來頻繁外，業者不要忽略自家人車及箱籠等帶來的風險，都可能成為病毒攜入攜出的傳播媒介，務必加強人車管制及多消毒，以降低病毒侵入的機率。

近日氣溫回升，且有降雨情形，氣溫變化大對動物的免疫力是場考驗，農業局動保處呼籲養禽業者應每日自主觀察場內家禽健康情形，持續加強生物安全防疫措施，落實消毒以降低環境中潛存的病毒量，才能讓家禽不曝露於禽流感病毒的感染風險。

禽流感 疫情

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