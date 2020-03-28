雲林第1座警察故事館開館 老警察走進時光隧道超感動

1930年建造的雲林縣定古蹟斗南分局舊建築，經4年翻修完工，雲林縣長張麗善今天主持開幕，並為95歲國寶書法家陳岳山慶生。舊分局整建後分5個區，展示不同的警察故事和文物，尤其時光拘留所，更把早年拘留境況真實呈現，雲林第一座警察故事館開館，許多老警察宛如走進時光隧道，回味無窮。

位於斗南台1線公路旁的縣定古蹟的斗南分局，今天起到4月19日試營運，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗南鎮長沈暉勛、文化觀光處長陳璧君及多位縣議員和退休老警察、建築師李豐村及文史團體，齊聚一堂共同歡慶開館，吸引不少民眾搶先一睹舊分局丰采，開幕首展是國寶書法大師陳岳山作品。

縣長張麗善說，1930年興建的「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」即後來的斗南舊分局，2009 年列為縣定古蹟，斥資5000 萬元完成修復，區內共5幢歷史建物，最特別的是把1950年建造的拘留所遺跡，原貌重建打造成「時光拘留所」，斗南分局舊廳舍完工展現深厚又美麗的文化底蘊，更找回許多老警察的共同回憶，意義深遠。

文觀處長陳璧君表示，未來將營造文創環境打造藝文展館，讓藝術貼近生活，首展國寶級陳岳山大師珍貴作品，透過大師充滿張力與意境的作品，搭配歲月與文化積累的建築空間，讓藝術在社區萌芽，這裡將是斗南的文創基地。

適逢陳岳山95歲生日，張縣長帶領全場嘉賓歡唱慶生，讓開館喜氣洋洋。民眾參觀各館舍的警務文物，舊式手銬腳鐐、古稱「響水雷」的手搖警報器及警服警棍，更有超好玩的親子警察變裝遊戲機。