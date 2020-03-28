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影／新冠肺炎疫情升溫 台南消防局設計戰疫防護罩備戰
新冠肺炎疫情發燒，台南市府消防局完成外勤防護裝備穿脫訓練，緊急採購相關防疫物資，並規畫8個專屬隔離駐地及成立4個專責載送分隊全面備戰，在成大醫院醫師協助下，設計出戰疫型防護罩，期能提升救護出勤同仁的安全性。
消防局指出，在成大醫院急診部醫師方品惠協助下，台南市高級救護技術員楊順翔、黃國典、黃振彬及楊淑雅共同設計出戰疫型防護罩，可將發燒、呼吸道感染症狀或疑似新冠肺炎患者置在防護罩內，減低同仁接觸的風險。
楊順翔等人指出，戰疫型防護罩是以輕便雨衣和保鮮膜的概念為發想，參與設計者都是在此次疫期中擔任第一線防疫的人員。因一次性的使用可減少細菌病毒殘留，目前已制定此防護罩的使用流程及清洗步驟，消防局已擇定4個防疫載送隊及8個專責救護隊試辦使用，評估其效益。
消防局指出，面對疫情急速升溫的狀況下，防護裝備除N95口罩、全面罩、手套和防水隔離衣是屬於標準裝備外，此戰疫型防護罩是防疫人員在防護裝備的另類選擇。
消防局長李明峯說，在這個「傳播速度快，病毒傳播力有所增強」的危險公衛事件中，如果沒有做出適當因應的對策，可能將對參與第一線防疫的緊急救護人員產生不利影響，所以盡量減少同仁接觸疑似感染病患及加強落實自我防疫防護措施，變得相當重要。
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