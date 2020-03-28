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雲林前瞻6.5億元核定了！ 防洪治水再加分
雲林縣治理河川前瞻6.5億元核定了！水利署長賴建信今天應立委蘇治芬邀請到雲林各鄉鎮巡視易淹水河川，並帶來經費到位的好消息，讓隨行踏勘的鄉鎮長和民代都露出笑容，感謝署長「說到做到，大家有感！」。
立委蘇治芬今天會同地方各界，大陣仗會勘各鄉鎮河川，水利署長賴建信當場宣布，前瞻河川治理經費包括水林牛挑灣大排抽水站防洪、口湖椬梧中排護岸改善、元長客子厝大排第二期及虎尾有才寮大排廉使段、惠來等大排的治理工程，共核定補助超過6.5億元。
水利署長帶來好消息，縣議員蔡岳儒、顏旭懋、口湖鄉長林哲凌、水林鄉長許山埜、元長鄉長李明明等人和數十位村民當場歡呼叫好。
蘇治芬說，牛挑灣溪匯集四湖、頂寮、萬興等多條大排，是沿海重要的排水河川，未來規畫增設抽水站與引水渠道、堤防設施及支流整治，可改善鄰近農區免受水患。賴建信說，牛挑灣等各項工程補助1.85億元，預計明年完工，他提醒汛期來臨前要加強抽水站養護並加快工程進度。
蘇治芬說，地層下陷造成椬梧中排經常溢堤成災，這次附近梧北村的水路與堤防改建即可獲改善。賴署長也補充，椬梧中排是口湖重要水利工程，經費約5360萬，建議盡速辦理用地取得，以利工程早日展開。
隨後轉往元長、虎尾會勘各大排，賴建信說，客厝大排出口抽水站已完成，滯洪池及一期工程目前施工中；更已爭取2.5億進行二期工程並改建北安橋等四座橋梁，往後不必擔心淹水了。至於虎尾有才寮、惠來厝大排護岸殘破、河道淤塞，水利署已核撥1.5億元整治。
除口湖、水林、元長及虎尾等鄉鎮治水工程約6.5億元外，蘇治芬當場再加碼，允諾近期內將爭取麥寮鄉施厝大排二期工程7900萬、北港頂寮大排番溝南橋整治及橋梁改建工程1億餘萬元。
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