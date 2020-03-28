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婚宴紛取消或延後 結婚用品業慘兮兮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
受疫情影響，婚禮延後或取消，也影響結婚用品業者的生意。記者鄭惠仁／攝影
受疫情影響，婚禮延後或取消，也影響結婚用品業者的生意。記者鄭惠仁／攝影

受新冠肺炎疫情影響，許多民眾都把婚禮、婚宴延期，除了餐飲業者重創，結婚用品業者也大受影響，3月及4月預約好的結婚用品都取消或延後，5月份的也在延後，業者說，跟他們合作的婚禮演奏團體也很慘，就幾乎沒生意了。

經營喜願結婚用品的洪姓老闆說，受疫情影響，活動中心都不租借大型活動，許多原本計畫要在活動中心辦婚宴的民眾只好取消婚宴，把婚期延後；另也有餐廳擔心，萬一有人感染，就要面臨隔離，而無法營業，也怕接婚宴，加上民眾對疫情的擔心，使得取消或延後婚宴的情形相當普遍。

受此影響，結婚用品業也受影響，因為婚宴取消，婚禮也跟著延後，結婚用品的預約也跟著延後或取消，3、4月份的幾乎都延後或取消，5月份的也開始在延後。有業者說，就怕因婚宴延後，先結婚登記，到時只辦婚宴，不辦婚禮，省掉開銷。

3至6月份是結婚用品業的中淡季，農曆7月後到過年是旺季。洪謝老闆說，雖然農曆7月生意最不好，但還是有生意，但現在則因婚宴取消、婚禮延後，所受的衝擊大於農曆7月。目前因應的方式只能等待，以及把握商家開幕、剪綵等生意，和推出「抓周」等產品來吸引客戶。

也有結婚用品業者說，婚宴流行小樂團演奏，他們也都會和樂團合作，因許多婚宴都取消或延後，這些專做婚宴的樂團幾乎沒收入；若樂團成員另有工作還好，若單靠喜宴賺錢就要喝西北風了。

VENICE威尼斯樂團鄭老師表示，多數都是延後，等疫情紓解，婚禮還是會辦，他們還是會去演奏。團員平日都從事音樂教學，這段沒演奏時間，反而較有機會充實自己，等婚宴時能表現得更好。

受疫情影響，婚禮延後或取消，也影響結婚用品業者的生意。記者鄭惠仁／攝影
受疫情影響，婚禮延後或取消，也影響結婚用品業者的生意。記者鄭惠仁／攝影

結婚 婚禮 樂團

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