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西瓜故鄉鹿草鄉西瓜節登場 翁章梁為瓜農賣力行銷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，縣長翁章梁及立委蔡易餘等來賓行銷農產。圖／縣府提供
嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，縣長翁章梁及立委蔡易餘等來賓行銷農產。圖／縣府提供

清明連假將近，嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，瓜農栽種技術不斷提升，西瓜口感「沙甜多汁」，受民眾喜愛，今天起到4月5日在公所廣場展售。

縣長翁章梁上午與立委蔡易餘在西瓜節活動，輪流到各攤位品嘗西瓜，翁章梁賣力行銷讚賞，西瓜吃起來「好沙！」口感綿密細緻，關心農民的收成，以行動支持農民。

翁章梁說，受疫情影響曾考量是否停辦，但西瓜節傳承多年，成為地方傳統，瓜農期待延續西瓜節，行銷農產品，雖因防疫縮減活動規模，仍讓辛苦農民可以販售西瓜。

「西瓜故鄉就在鹿草！」翁章梁說，鹿草是全國最大的瓜苗集散地，提供各地健康瓜苗，農民裁種作物很用心，以西瓜自豪，提供優質的產品給消費者，現在吃西瓜正是時時候，歡迎大家多多購買。

鄉公所說，鹿草西瓜育苗及嫁接技術全省知名，過去瓜苗生長階段常罹患蔓割病，透過嫁接技術將蒲瓜砧木接上西瓜穗，降低病害發生，提升西瓜口感與經濟價值。

鄉長楊秀玉表示，為防疫避免群聚感染，縮小活動辦理，但幫農民行銷農產品未停止，今天起到4月5日瓜農在公所前銷售農產品，有西瓜等在地多項農產品，邀請大家前來選購，支持鹿草優質農產品。

嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，縣長翁章梁賣力行銷西瓜。圖／縣府提供
嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，縣長翁章梁賣力行銷西瓜。圖／縣府提供
嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，縣長翁章梁（左 三）立委蔡易餘（左二 ）等來賓行銷西瓜。圖／縣府提供
嘉義縣鹿草鄉今年第13年舉辦西瓜節，碰上新冠肺炎疫情，公所縮小活動規模，在廣場舉辦農產品展售，縣長翁章梁（左 三）立委蔡易餘（左二 ）等來賓行銷西瓜。圖／縣府提供

農民 翁章梁 疫情

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