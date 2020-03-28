防斷鏈！蘇貞昌：農委會進酒精國家隊國產米製防疫酒精

行政院長蘇貞昌今天到台灣菸酒公司台中酒廠，視察防疫酒精生產情形。蘇貞昌說，隨著疫情越來越嚴竣，許多國家已經開始「鎖國」，考量目前台灣原料酒精多為國外進口，為避免發生原料酒精斷鏈，已請農委會加入「酒精國家隊」行列，每個月提供至少2100噸糙米給台灣菸酒公司、生產400萬瓶防疫酒精，確保國人的需求量供應無虞。

行政院長蘇貞昌今天率行政團隊視察防疫酒精生產情形，包括立委張廖萬堅、何欣純與陳柏惟到場，全程配合防疫，在酒廠門口量體溫、消毒，室外簡報、接受媒體提問。蘇貞昌在聽取簡報後，參觀酒廠發酵室、蒸餾室及包裝工廠，為第一線工作人員加油打氣及合影。

蘇貞昌說，疫情發展讓大家心驚膽顫，但全世界看到台灣隊這麼努力，國人對政府充份信任，立法院快速效率通過特別條例、特別預算。政府為國人防堵疫情，不只守住第一線，而且在社區防堵減災，不只疫情要防堵好，生活也要照顧好，因此方方面面的物資供應不可少。

蘇貞昌指出，這次的疫情可以看到台灣人同舟一命，對抗疫情，在台灣是多麼安全，做台灣人是都多麼幸福，也研究出或重新找回很多技術，從中體會「不是看便宜、去買回來」，要留住本錢、技術、相關作業及產線、產能，才不會將來什麼都沒有、被糟蹋。

蘇貞昌說，現在我們看到國外有些先進國家，到現在口罩一片難求或貴到嚇死人，但台灣不只是口罩，酒精等防疫物資，政府都會國人準備好。今天藉此感謝整個團隊努力，也為第一線人員加油打氣，希望大家繼續努力。

台灣菸酒公司說明，自2月酒精國家隊投入生產75%防疫酒精，預計到3月底總共生產1025萬瓶防疫酒精，總舖銷通路涵蓋健保藥局、便利商店、連鎖超市及量販店等約2萬1000個據點，涵蓋密度堪稱世界第一。隨著疫情嚴竣，台灣菸酒將採用國產稻米生產酒精，不需擔憂進口物料短缺雨，預計4月起投料生產，每月供應400萬瓶防疫酒精。