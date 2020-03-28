大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

嘉義火車站前的沉睡大白熊，昨晚10點換上全黑色、側邊繡上小小熊新口罩，鼓勵市民勇敢面對疫情，照顧自己，就是分攤醫護同仁辛勞；市府衛生局也再次說明，嘉義市3例新冠肺炎確診均為境外移入，無社區接觸者，市民朋友勿慌張。

衛生局指出，26日第1例確診個案，歐洲返台境外移入個案，機場就有直接採檢，搭防疫租賃計程車回家，家人與個案都有做好隔離；採檢隔天收到確診通知後，衛生局立刻請消防局派救護車送個案，去醫院負壓隔離病房治療，從機場到嘉義市都無接觸家人、其他市民。

27日的2案，也是日前從歐洲回國，2個案都有做好隔離措施，採驗隔天收到確診通知後，衛生局依標準SOP，通知救護車將兩個案送往醫院負壓隔離病房治療，3案目前均無社區接觸者，敬請市民朋友勿恐慌。