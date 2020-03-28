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大白熊換口罩！嘉義市府：3確診境外移入無社區接觸

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市傳出3例新冠肺炎確診，引發許多不安，最近藥局門口又多了許多排隊買口罩市民。記者卜敏正／攝影
嘉義市傳出3例新冠肺炎確診，引發許多不安，最近藥局門口又多了許多排隊買口罩市民。記者卜敏正／攝影

嘉義火車站前的沉睡大白熊，昨晚10點換上全黑色、側邊繡上小小熊新口罩，鼓勵市民勇敢面對疫情，照顧自己，就是分攤醫護同仁辛勞；市府衛生局也再次說明，嘉義市3例新冠肺炎確診均為境外移入，無社區接觸者，市民朋友勿慌張。

衛生局指出，26日第1例確診個案，歐洲返台境外移入個案，機場就有直接採檢，搭防疫租賃計程車回家，家人與個案都有做好隔離；採檢隔天收到確診通知後，衛生局立刻請消防局派救護車送個案，去醫院負壓隔離病房治療，從機場到嘉義市都無接觸家人、其他市民。

27日的2案，也是日前從歐洲回國，2個案都有做好隔離措施，採驗隔天收到確診通知後，衛生局依標準SOP，通知救護車將兩個案送往醫院負壓隔離病房治療，3案目前均無社區接觸者，敬請市民朋友勿恐慌。

觀新處新聞行政科長孫煜勝表示，為鼓舞士氣，市府準備與沉睡大白熊同款式「防疫口罩套」當作抽獎獎品，只要在Zoom In嘉義臉書粉絲專頁按讚同時分享直播貼文；再Tag兩位好友、留言回覆「防疫加油標語」為醫護同仁加油，就有機會獲得可愛的「熊熊防疫口罩套」。臉書搜尋「Zoom In嘉義」https://reurl.cc/lV5lYd

嘉義火車站前的沉睡大白熊，昨晚換上全黑色、側邊繡上小小熊新口罩，鼓勵市民勇敢面對疫情。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊，昨晚換上全黑色、側邊繡上小小熊新口罩，鼓勵市民勇敢面對疫情。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊，昨晚換上全黑色、側邊繡上小小熊新口罩，鼓勵市民勇敢面對疫情。圖／嘉義市府提供
嘉義火車站前的沉睡大白熊，昨晚換上全黑色、側邊繡上小小熊新口罩，鼓勵市民勇敢面對疫情。圖／嘉義市府提供

衛生局 嘉義 口罩

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