台南「禁塔」分流奏效 金紙攤販生意卻掉5成

台南市政府鼓勵民眾提前或延後祭祖，分流措施奏效，公立或私立納骨塔人潮都減少，民眾說，和往年此時車水馬龍無法相比。但現場賣金紙的業者大嘆生意掉了約5成，雖然生意不好，但都支持這樣的分流措施，做好防疫。

今天一早，就有民眾到南區市立崇孝塔，以及私人的富貴南山等納骨塔，就有民眾陸續前往祭祖，但未見人潮，也讓避免群聚感染的風險大幅降低。

民政局長顏振標說，為了做好防疫，禁止民眾進入納骨塔內祭祖，一律在外祭拜，也因為私立納骨塔業者配合，才讓防疫措施奏效。不過，對於特殊需要，因過世焚化後要放塔，或是已看好日子要看塔，事先申請都准入內，兼顧民俗與情理。

倒是販售紙錢的攤販卻叫苦連天，業者說，以往清明節前的周六、周日，納骨塔前都是車水馬龍，人擠人，金紙生意也是好到呱呱叫，但今天因人潮少，生意少了5、6成。業者表示，有的人可能會清明後，或是疫情紓解後初一、十五再來祭拜祖先，因此人潮明顯減少。