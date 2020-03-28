夢幻大景在嘉義縣梅山鄉 清明賞螢親子旅遊正是時候

夢幻大景在嘉義縣梅山鄉，清明連假賞玩正是時候！位於海拔1000公尺高的梅山太平雲梯，全長281公尺，走在雲梯上感受多變氣候，時而山嵐迷濛，時而晴空萬里，親身來體驗被雲霧繚繞夢幻仙境。

梅山竹坑溪步道又被稱為穿越侏儸紀場景步道，龍宮瀑布入選全台前十大負離子瀑布，不僅可近距離感受磅礡瀑布壯觀感，遊客更可穿越水簾洞享受超清涼快感。

海鼠山「1314觀景台」位在海拔1311公尺，觀景台高3公尺，加起來剛好是1314公尺，代表「一生一世」，全景360度視野零死角，飽覽茶園美景，御茶園廣告在此拍攝取景；還有1314多國愛情塔，用各國語言表達「我愛妳」，近來成為浪漫打卡景點。

有台灣敦煌石窟美名的瑞里燕子崖，如屋簷般伸出峭壁，上面布滿許多細孔且成條狀分布，曾是燕子築巢地方，步道小徑恰從崖下通過，下雨時山泉串流而下，宛如走在水濂洞，讓人感嘆大自然鬼斧神工。

宛如「臥虎藏龍」跟「十面埋伏」武俠片拍攝場景的瑞里綠色隧道，隧道沿途有孟宗竹、桂竹、柳杉林及鳳凰木包圍，媲美日本京都嵐山竹林之道，全長約2公里，漫步其中滿眼翠綠，消除身心疲憊。

圓潭自然生態園區位在梅山鄉與竹崎鄉交界，園區有圓潭、向山、心湖三座瀑布，自然生態豐富，每年3月起「山中精靈」螢火蟲大發生，成群飛舞，夜間只見成千上萬點點螢光，壯觀絢麗。

推薦遊程路線：

DAY1：梅問屋觀光工廠-梅山公園-太平雲梯-太平老街-夜宿梅山

DAY2：竹坑溪步道-海鼠山1314觀景台-野薑花溪步道-瑞太古道-夜宿梅山

DAY3：綠色隧道-青年嶺步道-燕子崖-雲潭瀑布-圓潭生態園區-太興岩步道-賦歸