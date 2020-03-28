她35歲讀高中今年當選立委 捐款30萬元給嘉義家扶助學

立委王美惠今天捐30萬給嘉義市家扶中心，贊助家扶「小豬興學計畫」，希望幫助更多弱勢兒童青少年求學，她坦言35歲才讀高中，最能體會讀書辛苦，期許拋磚引玉更多人幫助弱勢兒童求學。

王美惠今天在立委服務處，舉辦「送愛家扶」記者會，宣布將前年當選議員選舉補助款24萬餘元，加碼到30萬捐給家扶中心，同時公佈新團隊成員，邀請建築師徐文志擔任服務處主任，及9名律師任諮詢顧問為市民服務。

55歲的王美惠17歲時家庭變故，高一輟學外出工作，後參選嘉義市議員深覺知識不足，35歲才讀高中，畢業後又陸續完成專科丶碩專學位，一路走來深深了解清寒學子辛苦。

王美惠說，家扶中心長期對弱勢學子關懷，提供許多經濟和就學幫助，她2年前當選議員獲24萬元補助，今年當選立委後認為這筆錢應該捐出去，決定加碼捐給家扶中心，同時承諾立委任內，將更重視弱勢學童資源不足問題。

嘉義市家扶中心主任沈明彥表示， 家扶中心每個月支出約需要300多萬元，但近3個月捐款與去年相比少了100萬，王立委捐款對家扶中心就像及時雨，給予許多幫助。