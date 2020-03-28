台南後壁老年人口多 社區照護辦老幼共學課程

台南市後壁區老年人口占全區人口四分之一，近年失智問題逐漸增加，後壁區失智服務據點今年與菁寮國小附幼共同舉辦「老幼共學」課程，小朋友與據點的長輩一起遊戲、活動，歡笑聲不斷。

台南市長黃偉哲為營造友善高齡環境，減輕家庭照顧與經濟的負擔，由社會局推動「失智照護服務計畫」，成立後壁區失智據點，協助長者預防及延緩失能、健康老化。社會局表示，今年與菁寮國小附幼一起舉辦「老幼共學」，透過與孩子的互動，讓身體狀態進步，也從孩子身上找到生活的期待，心情更加開朗、提升活動力也延緩失智退化。

黃偉哲表示，失智服務據點具有就近提供課程與服務的優勢，可即時幫助失智症者、家屬預做準備，了解疾病症狀以因應疾病帶來的生活變化，若忽視疾病的來臨，長時間缺乏互動刺激，會加速長者認知功能的退化，也提前加重家屬的照顧重擔，所以市府積極與醫院和社福團體合作，在每一行政區設失智服務據點，今年已擴增到40處。