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台南清明連假兒童優惠多 天文館推火箭兒童樂系列活動

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛天文館星象劇場，清明連假開放 免費進場。圖/館方提供
南瀛天文館星象劇場，清明連假開放 免費進場。圖/館方提供

台南市南瀛天文館推出「火箭童樂翻天」系列活動， 4月2日至4月5日清明連假提供親子體驗「多種創意好玩的火箭遊戲」。並推出活動優惠，親子同行12歲以下兒童免費看電影逛展示館，4月2日觀賞星象劇場第一場次（上午9點半）送限量影片活動造型扇子、4月壽星加碼送提袋，還有與神奇火箭裝置合照，於臉書粉絲團打卡按讚再送特色天文主題貼紙。

館方表示，星象劇場4月2日起上映火箭為主題的2D新片「庫卡的神奇火箭」，連假期間每天中午加場播映「極地企鵝上太空-還有熊」，要帶領小朋友「搭乘火箭遨遊宇宙」。

天文館表示，這次規畫看電影玩火箭雙主題，有創意火箭接力、「小積木大組合」火箭組組樂，結合展示館BF星球積木區，激發小朋友天文創意。還有簡單又好玩的空氣火箭DIY，可以讓小朋友用自己製作的空氣火箭參與。

連假期間每日限定兩場的「庫卡的火箭盃競賽」，讓小朋友「體驗手腦並用的刺激感，冠軍還能拿獎品」。更有「熱鬧繽紛的科學魔術秀及像宇宙般慢慢膨脹的泡泡秀，魔術師帶來神奇科學魔術讓人驚呼連連，這麼多好康又好玩的活動」。詳情公告「南瀛天文館」網站：http://www.taea.tn.edu.tw，臉書粉絲專頁。

清明連假台南有不少優惠活動：融合生物科學、考古主題的新市樹谷生活科學館4月全月開放12歲以下兒童免費入館；大內走馬瀨農場則是清明連假12歲以下兒童及4月壽星免費入場；新化大坑休閒農場、烏山頭水庫風景區清明連假12歲以下兒童免費入場；仁德十鼓仁糖文創園區兒童節當天12歲以下免費入園。

4月2日起上映火箭主題的2D新片「庫卡的神奇火箭」。圖/館方提供
4月2日起上映火箭主題的2D新片「庫卡的神奇火箭」。圖/館方提供

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