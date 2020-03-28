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台南山區秘境粉紅櫻花海 黃偉哲：觀光如田螺含水過冬
臺南市長黃偉哲今天前往楠西龜丹溫泉區盛開的花旗木浪漫花海下，推薦到戶外賞花、泡湯，順便把山區在地農特產品帶回家！
黃偉哲表示，新冠疫情衝擊觀光業，但台灣在政府及民間協力下，努力守住還有現狀，觀光目前就像是潛水閉氣，比誰的肺部好，也如田螺含水過冬，是在度小月，但也要做好準備，疫情總會過去，如果再拚起來，大家就要憑真本事。
台南市觀光旅遊局表示，兒童清明連假（4月2日至4月5日期間)龜丹溫泉體驗池， 12歲以下(含)可免費入園泡腳，另也有提供4月份壽星、抽抽樂等優惠，歡迎民眾連假前往泡湯。
鄰近的走馬瀨農場兒童清明連假也推出12歲以下兒童、4 月份壽星免費入場的優惠，並有早鳥優惠、國民健康價、露營、住宿等多種好康優惠。
楠西除了泡湯及欣賞盛開的花旗木花廊外，還可到訪梅嶺風景區、玄空法寺、永興吊橋、江家古厝與曾文水庫，而去到玉井一定不能忘了點碗芒果冰，並順遊玉井不老街、北極殿、噍吧哖事件紀念園區、虎頭山等景點。
還有左鎮化石園區、二寮觀日平台，此外，大內南瀛天文館及走馬瀨農場，走逛南化水庫及南化玉山寶光聖堂正盛開中的花旗木美景。
在清明連假前夕，黃偉哲市長也特別感謝疫情發生以來，臺南各觀光產業對全民防疫的配合，並肯定溫泉業者對遊客入園泡溫泉的衛生要求，以及做好入園量體溫及洗手消毒等防疫工作的努力。
黃偉哲表示，臺南山區擁有非常優質的農特產品及豐富的觀光資源，關子嶺地區有超過20家的溫泉，而龜丹地區目前則有包括觀旅局委外的龜丹溫泉體驗池，並有龜丹休閒體驗農園、天喜悅溫泉會館、龜丹六二等業者有提供戶外泡腳、泡湯或住宿等服務，民眾可以趁著4天兒童清明連假安心走出戶外。
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