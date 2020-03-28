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疫情重創更要相互幫忙！嘉義市旅館公會買西瓜送醫護

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市旅館公會理事長李素珍（右），昨向西瓜農林錫宗採購130多顆西瓜，捐贈醫護人員。記者卜敏正／翻攝
嘉義市旅館公會理事長李素珍（右），昨向西瓜農林錫宗採購130多顆西瓜，捐贈醫護人員。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣鹿草西瓜節今天開跑，受新冠肺炎疫情影響，農民憂心西瓜不好賣，旅宿業面對疫情同樣「重傷」，但嘉義市旅館公會仍慷慨解囊，購買130多顆西瓜贈送醫護人員，希望瓜農、醫護人員都能感受疫情中的關懷與溫暖。

嘉義縣鹿草西瓜今年受疫情影響，主辦單位將摸彩、表演活動都取消，西瓜展售仍照常舉行，日前向嘉義市府行銷時，嘉義市旅館公會理事長李素珍剛好經過，聽說瓜農困境，立即決定買西瓜幫忙，預計捐贈嘉基、聖馬、部立嘉義醫院及台中榮總嘉義分院。

「疫情重創更要相互幫忙！」李素珍說，旅館業受這波疫情「重傷」，業績僅剩2成，瓜農西瓜賣不出去一樣讓人難過，瓜農的痛她感同身受，也感謝醫護員守住疫情防線，才決定買鹿草西瓜送醫護，讓穿悶熱防護衣的醫護人員們「透心涼」，感受到市民的關心、支持與鼓勵。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市已有確診的病例，醫護、旅館業者都辛苦了，感謝嘉義市旅館公會本著利他精神，這時候仍願意伸出援手、幫助瓜農，慷慨買西瓜贈醫護人員，讓人感動。

「謝謝幫忙！」西瓜農林錫宗表示，這兩天下雨，加速採收，真擔心西瓜賣不出，年初降雨少，西瓜甜度提高，但之後受氣候忽冷忽熱變化影響，總產量減少，大西瓜平均重量約23台斤，較往年減少約12台斤，市場價大西瓜每台斤13到15元、小西瓜每台斤8到10元。

嘉義 疫情 醫護人員

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