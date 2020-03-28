昇平國中用借來、古董克難國樂器 練成比賽常勝軍

嘉義縣偏鄉小校竹崎鄉內埔昇平國中，資源缺乏，國樂團用借來，以及古董克難國樂器，成為全縣音樂比賽常勝軍，去年蟬聯國樂合奏及室內絲竹樂雙料冠軍，締造三連霸，卻為參加全國賽缺乏汰換樂器經費發愁，鄉長曾亮哲陪曾南居基金會代表、叔叔曾春築捐贈學校60萬元，加上縣府補助68萬元，解決燃眉之急。

「再創昇平傳奇！」校長陳幸琪說，昇平全校才160多名學生，50多人參加國樂團，去年全縣音樂比賽蟬聯合奏及室內絲竹樂雙料冠軍，初試啼聲的打擊樂獲第四名，個人賽笙、蕭、嗩吶、高胡都獲第一，笛子分別獲得第二、三名。

國樂傳奇源自27年前，校長沈燕誠支持老師鍾玫蓉以社團方式，推展古箏與國樂開啟，接棒的校長張四向募款買樂器，推展國樂大團，經歷任校長支持奔走，國樂團一步一腳印拓展。

17年前鍾玫蓉退休，老師萬國廷接棒擔任團長，遴聘各分部優秀老師指導，打響昇平國樂名號，成為比賽常勝軍，學生對代表全縣參加全國賽興奮期待，但學校經費拮据，樂器殘破，苦無經費。

指導老師們苦笑形容樂器屬「清朝」古董，每次團練結束，老師得費心費時一修再修，為圓已故老師鍾玫蓉的遺願，外聘老師甚至自掏腰包，購買樂器提供學生練習，萬國廷還將畢生積蓄投注昇平國樂。

但全部樂器汰換共需300萬元，急迫待汰換也要129萬，陳校長感謝縣長翁章梁補助68萬元，鄉長曾亮哲引進曾南居基金會贊助60萬元，讓學生能夠延續夢想。