快訊

美國新增兩名眾議員染新冠肺炎 國會共5人確診

中國防疫黑心貨？西班牙「無效快篩」退貨羅生門

台南防疫小段片 推陳出新降疫情風險

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局針對補習班及課後照顧中心，製作宣導短片。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局針對補習班及課後照顧中心，製作宣導短片。記者鄭惠仁／翻攝

為因應新冠病毒疫情變化，台南市教育局除重視學校教育的防疫工作外，補習班及課後照顧中心也是重要的防疫場域，為確保補習班及課照中心的師生安全，將防疫正確觀念及作業流程拍成宣導短片，提醒注意，以降低疫情的風險。

台南市教育局為了讓師生、家長認識正確防疫，已製作多支宣導斷片，其中防疫小學堂3支短片是由市長黃偉哲化身主播，以動畫方式進行宣導，內容逗趣，吸引小朋友觀看。

影片開頭由市長黃偉哲說明防疫3大招，包括健康管理、環境消毒及防疫物資，並邀請業者共同作防疫，一起守護孩子的健康。內容說明第一篇健康管理：強調師生旅遊史調查紀錄、體溫量測、落實不上班不上課等。

第二篇環境消毒：要用1比100的稀釋漂白水或環境用消毒酒精進行消毒，範圍包括：教室桌椅、門把、服務櫃台等；最後介紹防疫物資，是希望業者善用教育部補助的口罩與酒精，做好管理與登記，讓物資發揮最大功效。

教育局長鄭新輝在影片結語傳達未雨綢繆觀念，告訴業者平日就應準備量測體溫、環境消毒及健康防護等3大工具，以確保每位學童的身體健康。影片已公布在臺南市政府教育局網站武漢肺炎防疫專區(http://www.tn.edu.tw/2019-nCoV/Index.html)。

教育局 補習 疫情

延伸閱讀

流浪犬 晉升台南山上水道館「園長」

府會走廊／黃偉哲走動管理 方便和幕僚溝通

國中小新生報到日 台南首見校門口淨空

南市複合式海洋演練 無人機、水上摩托車出動

相關新聞

天氣變臉！嘉義梅山鄉山區降冰雹 叮叮咚咚民眾驚呼

嘉義縣昨天下午因鋒面過境加上對流雲發展旺盛，海拔逾1000公尺的高山茶鄉，梅山鄉瑞峰村、瑞里村，下午接近3點突然降下冰雹...

台南急增3輛防疫小黃 日夜排班

台南陳姓市民昨向議員投訴，台南在下午5點後竟無防疫計程車可服務，陳的兒子26日晚上6點半從英國返台抵達桃園機場，原本準備先搭防疫遊覽車到台南，再搭防疫計程車入住台南防疫旅館，卻得到市府回應下午5點後台南沒有防疫計程車，令他傻眼。只好替兒子包計程車直接從桃機回台南。

疫情重創更要相互幫忙！嘉義市旅館公會買西瓜送醫護

嘉義縣鹿草西瓜節今天開跑，受新冠肺炎疫情影響，農民憂心西瓜不好賣，旅宿業面對疫情同樣「重傷」，但嘉義市旅館公會仍慷慨解囊...

昇平國中用借來、古董克難國樂器 練成比賽常勝軍

嘉義縣偏鄉小校竹崎鄉內埔昇平國中，資源缺乏，國樂團用借來，以及古董克難國樂器，成為全縣音樂比賽常勝軍，去年蟬聯國樂合奏及...

破格敘獎 南市刑大隊長：應依規審核

去年總統大選發生台南白河炸彈案，台南市警局到高雄攻堅逮捕嫌犯吳富鋐，市警局25日召開敘獎會議，傳出台南市刑大隊長林宏昇認為破格敘獎浮濫，憤而離席抗議，林宏昇表示，他要求各單位呈報的資料，人事室要確實查核，是否有浮濫名單，要依照規定審核。台南市警局強調，25日只是召開程序審查會議，並強調三大審核原則，請各單位再重行報送敘獎名單。

嘉縣觀光漁筏退稅 追溯到1月份

納稅義務人遭受新冠肺炎疫情衝擊，如無法如期繳清稅捐，嘉義縣財政稅務局全國首創為觀光漁筏業者，提供減稅措施，追溯到1月份，依照實際營業情形退稅。

南方好食尚／台南雙胞胎甜甜圈 飄香20年

台南有一家飄香20年的雙胞胎甜甜圈店，除了純手工製作，選用優質的食材，俗擱好吃。方姓老闆說，傳她製作技巧的親家交代，一定要料好實在，不能偷工減料，自己也秉持這一理念做下去，讓消費者吃健康、吃安心。

雲林防疫車隊成軍 從客運到計程車 安全又便利

疫情嚴峻，雲林縣政府考量救護車能量有限，必須提前另備臨時緊急載運車輛，載送民眾到隔離場所、醫療院所等，雲林縣消防局昨天成立新冠肺炎「防疫車隊」，從一般防疫到運輸都到位。雲林縣長張麗善說，為因應未來緊急載運所需，再由計程車行成立「防疫車隊」，避免防疫破口。

府會走廊／黃偉哲走動管理 方便和幕僚溝通

台南市長黃偉哲與多數縣市首長不一樣，批公文不喜歡待在自己的辦公室，而是在辦公室外的小型會客室批閱，除了開會之外，會客室和幕僚座位相當近，黃偉哲說，市長不是高高在上，走動式管理可以隨時和幕僚溝通。

高鐵嘉義站防疫超前部署 紅外線體溫量測儀今天啟用

新冠肺炎疫情延燒，高鐵嘉義站超前部署防疫措施，紅外線體溫量測儀今天啟用，清明連假前為旅客健康安全把關，旅客表示，戴口罩配...

北港男子亂傳疫情假消息 檢察官裁罰12萬元

近日網路謠傳雲林縣北港鎮媽祖醫院有新冠肺炎確診者就醫，並指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環，引發北港民眾...

老翁駕車載妻摔20米山坡 救起還可酒測 送醫雙不治

嘉義縣竹崎鄉光華村黃姓老翁，昨天上午駕小貨車載鄧姓妻子去奮起湖賣菜，返家途中行經159甲支線光華村產業道路，疑因身體不適...

熱門新聞

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

桃園確診增至25例 4例重症治療中

南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

影／因應疫情聯合稽查八大行業 苗縣7業者願配合停業

堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的

感謝幕後英雄醫檢師 台積電慈善基金會捐千組淨氣面罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。