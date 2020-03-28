台南防疫小段片 推陳出新降疫情風險

為因應新冠病毒疫情變化，台南市教育局除重視學校教育的防疫工作外，補習班及課後照顧中心也是重要的防疫場域，為確保補習班及課照中心的師生安全，將防疫正確觀念及作業流程拍成宣導短片，提醒注意，以降低疫情的風險。

台南市教育局為了讓師生、家長認識正確防疫，已製作多支宣導斷片，其中防疫小學堂3支短片是由市長黃偉哲化身主播，以動畫方式進行宣導，內容逗趣，吸引小朋友觀看。

影片開頭由市長黃偉哲說明防疫3大招，包括健康管理、環境消毒及防疫物資，並邀請業者共同作防疫，一起守護孩子的健康。內容說明第一篇健康管理：強調師生旅遊史調查紀錄、體溫量測、落實不上班不上課等。

第二篇環境消毒：要用1比100的稀釋漂白水或環境用消毒酒精進行消毒，範圍包括：教室桌椅、門把、服務櫃台等；最後介紹防疫物資，是希望業者善用教育部補助的口罩與酒精，做好管理與登記，讓物資發揮最大功效。

教育局長鄭新輝在影片結語傳達未雨綢繆觀念，告訴業者平日就應準備量測體溫、環境消毒及健康防護等3大工具，以確保每位學童的身體健康。影片已公布在臺南市政府教育局網站武漢肺炎防疫專區(http://www.tn.edu.tw/2019-nCoV/Index.html)。