第一屆紅螞蟻盃蘭花公主選拔 歡迎才華女性踴躍報名

雲林縣湖山水庫祕境前方，有斗六市後花園之稱的紅螞蟻生態世界，歷經5年細心培育，養出數十種珍貴蘭花，五彩繽紛的蘭園鳥語花香、群蝶飛舞，為迎接春蘭花開滿庭香，鼓勵民眾踏青抗疫，園方將舉辦第一屆紅螞蟻盃蘭花公主選拔和攝影大賽，歡迎才華洋溢的女性踴躍報名，共同見證蘭園之美。

紅螞蟻生態園區內老樹蓊鬱，古木參天，數以萬株的名蘭長在棵棵百年荔枝樹幹上，爭奇鬥艷，斗六市長林聖爵稱讚園方多年努力，將窮山野林闢為生態園區，提供親子教育園區。

園方今辦第一屆紅螞蟻盃攝影暨蘭花公主選拔記者會，邀請斗六市長林聖爵、雲林消防局長林文山、雲林攝影學會理事長吳鴻森等人為蘭花季拉開序幕。

紅螞蟻生態世界董事長林明錡說，花5年苦心栽培數十種蘭花，從不斷失敗中培育成功，營造滿園蘭花開處處飄香，清明時節歡迎舉家到生態園區賞蘭並瀏覽湖山水庫之美。