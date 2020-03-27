第一屆紅螞蟻盃蘭花公主選拔 歡迎才華女性踴躍報名
雲林縣湖山水庫祕境前方，有斗六市後花園之稱的紅螞蟻生態世界，歷經5年細心培育，養出數十種珍貴蘭花，五彩繽紛的蘭園鳥語花香、群蝶飛舞，為迎接春蘭花開滿庭香，鼓勵民眾踏青抗疫，園方將舉辦第一屆紅螞蟻盃蘭花公主選拔和攝影大賽，歡迎才華洋溢的女性踴躍報名，共同見證蘭園之美。
紅螞蟻生態園區內老樹蓊鬱，古木參天，數以萬株的名蘭長在棵棵百年荔枝樹幹上，爭奇鬥艷，斗六市長林聖爵稱讚園方多年努力，將窮山野林闢為生態園區，提供親子教育園區。
園方今辦第一屆紅螞蟻盃攝影暨蘭花公主選拔記者會，邀請斗六市長林聖爵、雲林消防局長林文山、雲林攝影學會理事長吳鴻森等人為蘭花季拉開序幕。
紅螞蟻生態世界董事長林明錡說，花5年苦心栽培數十種蘭花，從不斷失敗中培育成功，營造滿園蘭花開處處飄香，清明時節歡迎舉家到生態園區賞蘭並瀏覽湖山水庫之美。
第一屆紅螞蟻盃攝影暨蘭花公主選拔，攝影賽四月一日到二十四日收件，金牌可獲5萬元獎金、銀牌2萬元、銅牌1萬元，蘭花公主可獲三千元到三萬元不等獎金，及住宿劵、各式禮品等獎品豐富，詳情可洽：0910288873賴先生。
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