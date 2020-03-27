體育系獨招永慶高中大放異彩 4人錄取台體大 校長表揚

大學體育系獨招第一波放榜，嘉義縣立永慶高中體育班成績亮眼，曾紫歆、王怡婷、鄭珮岑、江正生4人同時錄取國立臺灣體育運動大學，4人來自不同縣市，同樣熱愛足球，2018年為校奪得全國體育署盃足球錦標賽亞軍，校長蘇淵源表揚祝賀，期盼將來成為國手為體壇貢獻，為國爭光。

曾紫歆來自雲林縣，家境清寒，父親還罹患癌，她說，希望未來能成為國手，改善家中經濟狀況，出人頭地。鄭珮岑來自低收入戶家庭，原為嘉市玉山國中排球選手，她說，喜歡追著球跑的感覺，高中改踢足球，沒想到一踢踢出興趣及成就感。

錄取技擊運動學系的江正生，父親日本人，母親原住民，原為南投高中體育班學生，專長柔道，後來發現到角力才是他最愛，隔年重考，選擇讀永慶體育班，他說，跟著教練練就對了！果然，107年榮獲全中運第三級第二名，同年還奪下總統盃第三級第一名，次年再奪得108年總統盃第四級第一名！

校長蘇淵源說，永慶是嘉縣優秀體育選手的搖籃，不管足球、角力、網球或跆拳，全國比賽都有很好的成績，提供體育班學生免費住宿優惠，引進長庚體系國家級的「運動醫學防護小組」專家。

目前招收運動項目包括足球、軟網、角力及跆拳道4個項目，團隊合作、紀律、品格與術科專長，是體育班重點，4名同學錄取台體大繼續提升技能是很棒的事，離夢想更近了。