北港男子亂傳疫情假消息 檢察官裁罰12萬元

近日網路謠傳雲林縣北港鎮媽祖醫院有新冠肺炎確診者就醫，並指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環，引發北港民眾恐慌，當事人和媽祖醫院都不堪其擾，北港分局今天查出黃姓男子是假訊息散播謠言者，訊後移送法辦，檢察官諭令緩起訴，但須繳付12萬元緩起訴金。

最近北港地區網路謠傳確診者到北港媽祖醫院求診，「北港也有確診者了，大家出門要小心」、「北媽有確診者，妳們隔壁烏魚子也有接觸確診者，大家要更小心」、「他們去土耳其表演土風舞」、「另外，確診的住圓環」等言論。

由於確診的不實謠言甚囂塵上，傳得沸沸揚揚，甚至造成被指涉的人不勝其擾，連連在網路發文自我澄清，北港媽祖醫院深感困擾，經北港分局循線追查，今天通知涉案的北港鎮黃姓男子到案說明，訊後被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

黃男坦承未經查證即散播不實訊息，但他聲稱是為了大家健康著想，才在網路貼文提醒大家，經檢察官複訊後，諭令緩起訴，但須向國庫繳付12萬元緩起訴金。

雲林地檢署再次提醒民眾，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的規定，散播有關肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足以生損害於公眾或他人者，得處3年以下有期徒刑，切莫以身試法。

雲林地檢署為維護公務正常運作，今天也實施異地混合辦公實地演練，由檢察長洪家原親自督導演練，過程順利，也為防疫做好萬全準備。

雲林地檢署今天也和雲林縣警察局、調查站等司法機關，建置Zoom視訊會議系統，模擬經逮捕的人犯，發現有居家隔離、居家檢疫或有發燒、疑似罹病之虞者，檢察官即運用這套系統進行遠端訊問，避免造成傳染風險。

同時由由檢察官洪家原與同仁，執行異地混合辦公實地演練，模擬辦公室同仁有須居家隔離、檢疫者，改以居家、分區、異地混合辦公，並全程戴口罩，防止疫情擴散。隔離者所接觸場所、門把、物件均予消毒並管制進出，公文也須先消毒。