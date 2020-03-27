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北港男子亂傳疫情假消息 檢察官裁罰12萬元

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林地檢署檢察長洪家原親自督導遠距偵訊並模擬異地混合辦公實地演練。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署檢察長洪家原親自督導遠距偵訊並模擬異地混合辦公實地演練。圖／雲林地檢署提供

近日網路謠傳雲林縣北港鎮媽祖醫院有新冠肺炎確診者就醫，並指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環，引發北港民眾恐慌，當事人和媽祖醫院都不堪其擾，北港分局今天查出黃姓男子是假訊息散播謠言者，訊後移送法辦，檢察官諭令緩起訴，但須繳付12萬元緩起訴金。

最近北港地區網路謠傳確診者到北港媽祖醫院求診，「北港也有確診者了，大家出門要小心」、「北媽有確診者，妳們隔壁烏魚子也有接觸確診者，大家要更小心」、「他們去土耳其表演土風舞」、「另外，確診的住圓環」等言論。

由於確診的不實謠言甚囂塵上，傳得沸沸揚揚，甚至造成被指涉的人不勝其擾，連連在網路發文自我澄清，北港媽祖醫院深感困擾，經北港分局循線追查，今天通知涉案的北港鎮黃姓男子到案說明，訊後被依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

黃男坦承未經查證即散播不實訊息，但他聲稱是為了大家健康著想，才在網路貼文提醒大家，經檢察官複訊後，諭令緩起訴，但須向國庫繳付12萬元緩起訴金。

雲林地檢署再次提醒民眾，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的規定，散播有關肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足以生損害於公眾或他人者，得處3年以下有期徒刑，切莫以身試法。

雲林地檢署為維護公務正常運作，今天也實施異地混合辦公實地演練，由檢察長洪家原親自督導演練，過程順利，也為防疫做好萬全準備。

雲林地檢署今天也和雲林縣警察局、調查站等司法機關，建置Zoom視訊會議系統，模擬經逮捕的人犯，發現有居家隔離、居家檢疫或有發燒、疑似罹病之虞者，檢察官即運用這套系統進行遠端訊問，避免造成傳染風險。

同時由由檢察官洪家原與同仁，執行異地混合辦公實地演練，模擬辦公室同仁有須居家隔離、檢疫者，改以居家、分區、異地混合辦公，並全程戴口罩，防止疫情擴散。隔離者所接觸場所、門把、物件均予消毒並管制進出，公文也須先消毒。

雲林地檢署檢察長洪家原親自督導遠距偵訊並模擬異地混合辦公實地演練。圖／雲林地檢署提供
雲林地檢署檢察長洪家原親自督導遠距偵訊並模擬異地混合辦公實地演練。圖／雲林地檢署提供

北港 新冠肺炎 檢察官

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