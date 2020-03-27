老翁駕車載妻摔20米山坡 救起還可酒測 送醫雙不治

嘉義縣竹崎鄉光華村黃姓老翁，昨天上午駕小貨車載鄧姓妻子去奮起湖賣菜，返家途中行經159甲支線光華村產業道路，疑因身體不適，車輛翻落20米深山坡，2人經消防救起送醫急救，昨天下午先後宣告不治，檢警今天相驗，死因為心因性休克，家屬無意見。

據了解，消防員昨11時許抵達現場，71歲黃姓老翁已被甩出車外，救援時左手疑似骨折、意識清醒，員警到場還獲黃男同意酒測丶酒測值零，但送醫途中黃意識突昏迷、無呼吸心跳，到院搶救至下午2時許宣告不治。

73歲鄧姓婦人當時則卡在副駕駛座，身體虛弱無法自行脫困，消防人員破壞變形車門救出，鄧女吐血、意識模糊丶身體有多處創傷，送醫急救至下午5時許不治。

檢警調查，老翁駕駛的小貨車剛買1年多，排除機械故障因素，但老翁生前曾因小中風丶手腳不方便，家屬多次建議不要開車，老翁都自認沒問題，堅持開車載妻子去賣菜。

警方勘驗該車行車紀錄器，發現事故發生前，車輛行進突有不穩定現象，疑似駕駛身體不適開入坡崁，但因行車紀錄無錄音對話，無法確定當時狀況。

目擊者表示，當時在道路下方竹林工作，突然聽到很大聲響，發現1輛小貨車車頂朝下卡在竹林中，立即打電話報警。

老翁兒子表示，父母感情很好，母親曾經中風丶都是父親在照顧，後來父親也曾小中風丶手腳不靈活， 但仍然能種菜賣菜，沒想到因此發生意外。