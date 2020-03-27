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斗六後火車站停車糾紛多 雲林縣府將畫停車格終止亂象

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣議員王又民（中）積極推動斗六後火車站畫停車格，以解決多年來停車亂象，獲縣府和當地里長支持。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員王又民（中）積極推動斗六後火車站畫停車格，以解決多年來停車亂象，獲縣府和當地里長支持。記者蔡維斌／攝影

雲林縣斗六市後火車站長期來停車亂象一直無法解決，政府想為地建停車場，卻又遭反對，致當地交通壅塞混亂始終無法解決，經常引發停車糾紛，雲林縣議員王又民今天和縣府、警方實勘後決定在上海和慶生路等路寬符合畫停車格的路段，先畫停車格，如實行成效佳再擴大範圍，為解決停車之亂跨出第一步。

斗六市後火車站社區林立，道路寬度小，路邊停車困難，平交道常引來塞車嚴重，一直是當地居民的痛，住戶常因停車檢舉引發糾紛，多年前縣府曾計畫在當地的公有地興建停場，卻遭到居民以會成為治安死角為由反對，使得停車亂象始終未能解決。

雲林縣議員王又民最近跟當地里長、居民溝通達成共識，王又民說，依規定路寬18米以上才能畫停車格，所以第一階段將選在後站的慶生路附近兩側路邊，畫32個停車格及155機車格，如施行效果佳，再進行第二階段配合公車轉運站的規劃，再增設300個停車格。

王又民指出，第一階段將暫不收費，待試辦成功擴大規模全面實施時，再制定收費方式，為解決長年停車沈疴，跨出第一步。

警方表示，只要在合法範圍內都樂於配合，一旦實施停車規劃後，也會加強管理該區交通。縣府工務處交通運輸科長廖珉鋒指出，第一階段以慶生路為主，未來不排除重新調整紅、黃線的範圍，以利居民停車。

當地中和里長于誠亮及前三平里長江永清對試辦停車格也表支持，他們說，該區路小且交通複雜，解決路邊停車亂象，還給居民安寧便利，實刻不容緩。

斗六市後火車站長年停車亂象，地面經常見違規拖吊的字跡。記者蔡維斌／攝影
斗六市後火車站長年停車亂象，地面經常見違規拖吊的字跡。記者蔡維斌／攝影
斗六市後火車站路小交通複雜，長年交通亂象，一直為人所詬病。記者蔡維斌／攝影
斗六市後火車站路小交通複雜，長年交通亂象，一直為人所詬病。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員王又民積極推動斗六後火車站畫停車格，以解決多年來停車亂象。記者蔡維斌／攝影
雲林縣議員王又民積極推動斗六後火車站畫停車格，以解決多年來停車亂象。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府工務處馬上對當地路邊畫停車格進行實勘。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府工務處馬上對當地路邊畫停車格進行實勘。記者蔡維斌／攝影

火車站 斗六 塞車

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