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國中小新生報到日 台南首見校門口淨空

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國中小今天新生報到，教育局禁止補教業者發傳單，校門口淨空。記者鄭惠仁／攝影
台南市國中小今天新生報到，教育局禁止補教業者發傳單，校門口淨空。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為落實校園零風險，避免補習班近距離行銷增加傳染風險，率先推動校門口禁發傳單，改在教育局網頁提供各補習班招生宣傳e化專區。今天各國中小下學年度新生辦理報到，校門前安靜多了，僅少數業者發送文宣，但經柔性勸離後，都配合改善。

台南市為避免補教業者於新生報到日人潮聚集時，前往發傳單，形成防疫缺口，市長黃偉哲號召全市兩大補教團體、校長及家長團體，防疫期間補習班不在校門口發送傳單，今天獲大多數業者響應。

教育局長鄭新輝感謝補教業者配合，能共體時艱，以防疫零風險、共同守護學童安全。台南市教育局為提供各補習班e化招生需求，已建置完成「補教安全宣傳e起來專區」。

補習班宣傳專區以分區 (37區)方式呈現各補習業資訊，包括：機構名稱、招收對象、諮詢電話、網站、文宣下載等欄位，可供業者置放電子文宣、電話諮詢專線、連結補習班網站等訊息，供民眾查詢。相關申請作業及最新消息可詳見該網站。

補習 教育局 黃偉哲

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