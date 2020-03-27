國中小新生報到日 台南首見校門口淨空

台南市山上水道博物館園長就職典禮上午由台南市長黃偉哲授證，原本是流浪犬的小黃狗，因逗留水道驅趕也不離開，在網友請命後，山上水道博物館決定領養，命名園長，在動保處協助下，結紮休養後，3月中旬完成基礎訓練，明天上午在兒童節前的周末，至寵物園區跟大家見面。

2020-03-27 14:27