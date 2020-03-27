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台南瀛海學生用詩集排字樣 高喊台灣加油為全球祈福
3月31日及4月1日原是台南市瀛海中學慶祝61周年校慶運動會的日子，受疫情影響，運動會延後，學生會發起台灣加油活動，今天以書本排字樣，並高喊We Are the World及台灣加油，慶祝校慶，也為世界祈福。
學生會副會長陳俊鴻說，今年為配合校慶運動會，學生會發起全球瀛海人制服日活動，邀請遍布在全球的校友，穿著制服返校或在各地共同慶祝。卻因全球都瀰漫在前冠肺炎的緊張氛圍中，校慶運動會和全球瀛海人制服日活動都延後到下半年再舉行。
雖然校慶運動會延期了，但是，瀛海學生會為了提振大家的信心，希望大家能夠勇敢面對環境的挑戰，所以在校園發起了Taiwan加油的活動。
學生會長方彩丞表示，今天在學校青蔥翠綠的草坪上，以800本瀛海人必讀並並背誦的詩詞「吟誦集」，排出「TAlWAN、YHSH加油」的字樣，表達全球瀛海人對疫情的關心。學生會幹部並高喊We Are theWorld及台灣加油。
校長張添唐說，今天的天氣炎熱，瀛海優秀青年們，熱情高昂、頂著攝氏30度的高溫，展現深具社會關懷的生命力，令人感動。
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