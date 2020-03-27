南市複合式海洋演練 無人機、水上摩托車出動

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聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局與海巡署、港務公司聯合舉辦演練，強化各單位應變與通報協調能力。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與海巡署、港務公司聯合舉辦演練，強化各單位應變與通報協調能力。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局與海巡署、港務公司安平港營運處今天下午在安平商港16號碼頭舉辦「109年台南市海洋汙染暨安平商港防颱防汛、ISPS及救生救難綜合演練」，市長黃偉哲強調，災害發生時，如何迅速確實的應變，使危害降到最低，這是最重要的。

黃偉哲說，為了確保海岸實際災害發生時，能將危害降至最低，每年都會辦理環境汙染應變演練，並針對不同環境場域進行演練規畫；這次演練特別結合防颱防汛、港口保全、救生救難及海洋油汙染緊急應變進行複合式演練，以強化各單位應變與通報協調能力。

環保局長謝世傑表示，台南市政府對於災害應變著重「防災重於救災、離災優於防災」的理念，協調整合各項應變資源，精進各單位間的應變默契及能力，希望災害永遠不要發生，就算災害發生，也能在最短的時間進行應變。

第11岸巡隊新購置的旋翼型無人飛機及水上摩托車，也在演習中亮相，分別執行現場環境監控及落海人員搶救任務，為海巡署應變救援新利器。環保局在油汙應變部分，則運用油汙擴散系統模擬油汙分布情形，策略性擬定油汙應變策略，以最快速度控制及移除汙染，發揮最大的成效。

台南市環保局與海巡署、港務公司聯合舉辦演練，強化各單位應變與通報協調能力。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與海巡署、港務公司聯合舉辦演練，強化各單位應變與通報協調能力。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與海巡署、港務公司聯合舉辦演練，強化各單位應變與通報協調能力。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局與海巡署、港務公司聯合舉辦演練，強化各單位應變與通報協調能力。記者鄭惠仁／攝影

海巡署 黃偉哲 海洋汙染

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