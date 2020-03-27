南市複合式海洋演練 無人機、水上摩托車出動

台南市環保局與海巡署、港務公司安平港營運處今天下午在安平商港16號碼頭舉辦「109年台南市海洋汙染暨安平商港防颱防汛、ISPS及救生救難綜合演練」，市長黃偉哲強調，災害發生時，如何迅速確實的應變，使危害降到最低，這是最重要的。

黃偉哲說，為了確保海岸實際災害發生時，能將危害降至最低，每年都會辦理環境汙染應變演練，並針對不同環境場域進行演練規畫；這次演練特別結合防颱防汛、港口保全、救生救難及海洋油汙染緊急應變進行複合式演練，以強化各單位應變與通報協調能力。

環保局長謝世傑表示，台南市政府對於災害應變著重「防災重於救災、離災優於防災」的理念，協調整合各項應變資源，精進各單位間的應變默契及能力，希望災害永遠不要發生，就算災害發生，也能在最短的時間進行應變。