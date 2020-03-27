嘉義縣疫情零確診翁章梁謝天 扮主廚料理農特產行銷

新冠肺炎疫情延燒，民眾憂心外食感染，促使「宅經濟」夯，嘉義縣長翁章梁為行銷農產品，教導民眾吃得安心健康，上午在嘉有好市集草地，出席「嘉義優鮮健康優先嘉有好食力」活動，穿起圍裙，在營養師教學指導下，拿起鍋鏟下廚，結合各鄉鎮當季時蔬，烹飪營養美味料理。

繼第一季嘉義優鮮影片上架，獲民眾熱烈迴響，縣府再推出第二季3支料理影片，邀溪口鄉農會總幹事劉純婷、竹崎鄉農會總幹事林孟怡、義竹鄉公所鄉長黃阿家與翁章梁大展廚藝，料理特色料理：割稻飯、酪梨海鮮沙拉與三杯鱸魚胃。

翁章梁在營養師指導下，烹煮五行彩椒，請小朋友試吃，小朋友說「好吃」；翁章梁說，「吃」是民眾基本需求，也是增加抵抗力最重要的方法，除防疫措施，衛生飲食也很重要。

嘉義縣目前仍保持西部縣市唯一零確診，翁章梁說，感謝老天爺幫忙，盼能守護嘉縣，但人更要努力，縣府將在防疫措施更嚴格把關，積極落實，期盼民眾透過健康均衡飲食，提升免疫力，共同對抗新冠肺炎。

縣政府與縣農會推出宅經濟配送，主打「一通電話，宅配到家」，即日起至4月30日，常溫商品單筆消費滿999元、冷凍或冷藏商品單筆消費滿1999元，即享免運費。