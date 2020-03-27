力推防疫安心專案 台南研議風景區委外經營減稅

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台南市觀光旅遊局長郭貞慧指出，市府媒合業者推出戶外婚禮、養生安心餐、居家檢疫家人安心住等專案，並將研議各景區委外經營租稅減免等，希望能協助台南觀光度難關，在疫情後加速振興復甦。

台南市觀旅局今天在溪北地區舉辦記者會，郭貞慧表示，市府順利爭取中央體驗觀光3300萬元建設補助經費，將進行南關線觀光旅遊廊帶、倒風內海濱海旅遊廊帶、南化區龍湖步道及楠西區梅龍步道更新整建工程；台南黃金海岸船屋招商活化則預計5月試營運。

另外，2020台灣國際蘭展延期，主題館3萬株蘭花緊急撤場，郭貞慧說，為了讓蘭花的美能持續綻放，市府將這些蘭花移置虎頭埤、德元埤等10多處景區「遍地開花」，因遊客反應熱烈，展示期間延到4月5日。在國際行銷部分，台南與KLOOK通路合作，將台南旅遊產品推向國際，並與日本出版商合作推出台南導覽書，預計鋪貨到1700多家日本通路店鋪。

因應疫情，觀旅局推出戶外婚禮、養生安心餐、居家檢疫家人安心住等防疫專案，並舉辦業者座談會，研議各景區設施委外經營租稅減免等協助方案。同時，也鼓勵國人在防疫期間多到戶外踏青，走訪柳營、新營等綠蔭大道。