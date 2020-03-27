4米拓寬變22米大道 台南山上工業區聯外道路大翻身

台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道今天通車了，市長黃偉哲表示，從4米路拓寬成22米的道路，增加山上工業區的貨物運輸及人員進出的便利性及安全性。

黃偉哲表示，南140-1區道總共花了4.88億，向中央爭取的工程費為1.11億，但地方負擔的用地費用達3.77億，可見大多數還是要靠地方；感謝賴清德前市長和李孟諺前市長毅然決然的拍板，讓工程順利進行，今日通車典禮，市議員林志展、陳碧玉、Ingay Tali、在地里長、廠商代表及當地居民等也出席見證。

工務局表示，南140-1區道穿越山上工業區，是連結市道178線及南140線通台1線省道，為山上工業區最主要聯外道路，聯結車等大型車輛進出頻繁，原道路寛度4到8公尺寬窄不等，會車不易險象環生。當時擔任立法委員的黃偉哲市長，積極推動拓寬南140-1區道，列入104到111年生活圈道路建設計畫。山上工業區廠商協進會全程配合及協助，約有16家廠商「顧全大局」讓出部份土地拆除，才成就完成拓寬道路的美事。