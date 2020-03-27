聽新聞
test
0:00 / 0:00
4米拓寬變22米大道 台南山上工業區聯外道路大翻身
台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道今天通車了，市長黃偉哲表示，從4米路拓寬成22米的道路，增加山上工業區的貨物運輸及人員進出的便利性及安全性。
黃偉哲表示，南140-1區道總共花了4.88億，向中央爭取的工程費為1.11億，但地方負擔的用地費用達3.77億，可見大多數還是要靠地方；感謝賴清德前市長和李孟諺前市長毅然決然的拍板，讓工程順利進行，今日通車典禮，市議員林志展、陳碧玉、Ingay Tali、在地里長、廠商代表及當地居民等也出席見證。
工務局表示，南140-1區道穿越山上工業區，是連結市道178線及南140線通台1線省道，為山上工業區最主要聯外道路，聯結車等大型車輛進出頻繁，原道路寛度4到8公尺寬窄不等，會車不易險象環生。當時擔任立法委員的黃偉哲市長，積極推動拓寬南140-1區道，列入104到111年生活圈道路建設計畫。山上工業區廠商協進會全程配合及協助，約有16家廠商「顧全大局」讓出部份土地拆除，才成就完成拓寬道路的美事。
「山上區南140-1區道拓寬工程」全長1423公尺，道路拓寬為22公尺，雙向各配置2線汽車道、1線機慢車道及暗溝，全線配置LED路燈76支，原台電、中華電信及自來水等纜管線配合工程全面地下化，107年10月施工，109年3月完工。可連接市道178線及南140線通台1線另北側通國道三號善化交流道及台南科學園區等，強化區域與都市間運輸網路，大大改善山上市區交通壅塞的瓶頸，與國道三號形成完整的外環線道路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言