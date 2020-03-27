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4米拓寬變22米大道 台南山上工業區聯外道路大翻身

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道路拓寬完成，今天通車，市長黃偉哲（前排中）與地方人士共同走過寬敞大路。圖／台南市府提供
台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道路拓寬完成，今天通車，市長黃偉哲（前排中）與地方人士共同走過寬敞大路。圖／台南市府提供

台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道今天通車了，市長黃偉哲表示，從4米路拓寬成22米的道路，增加山上工業區的貨物運輸及人員進出的便利性及安全性。

黃偉哲表示，南140-1區道總共花了4.88億，向中央爭取的工程費為1.11億，但地方負擔的用地費用達3.77億，可見大多數還是要靠地方；感謝賴清德前市長和李孟諺前市長毅然決然的拍板，讓工程順利進行，今日通車典禮，市議員林志展、陳碧玉、Ingay Tali、在地里長、廠商代表及當地居民等也出席見證。

工務局表示，南140-1區道穿越山上工業區，是連結市道178線及南140線通台1線省道，為山上工業區最主要聯外道路，聯結車等大型車輛進出頻繁，原道路寛度4到8公尺寬窄不等，會車不易險象環生。當時擔任立法委員的黃偉哲市長，積極推動拓寬南140-1區道，列入104到111年生活圈道路建設計畫。山上工業區廠商協進會全程配合及協助，約有16家廠商「顧全大局」讓出部份土地拆除，才成就完成拓寬道路的美事。

「山上區南140-1區道拓寬工程」全長1423公尺，道路拓寬為22公尺，雙向各配置2線汽車道、1線機慢車道及暗溝，全線配置LED路燈76支，原台電、中華電信及自來水等纜管線配合工程全面地下化，107年10月施工，109年3月完工。可連接市道178線及南140線通台1線另北側通國道三號善化交流道及台南科學園區等，強化區域與都市間運輸網路，大大改善山上市區交通壅塞的瓶頸，與國道三號形成完整的外環線道路。

台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道路拓寬完成，市長黃偉哲（中）與地方人士共同剪綵。圖／台南市府提供
台南市山上工業區最主要幹道南140-1區道路拓寬完成，市長黃偉哲（中）與地方人士共同剪綵。圖／台南市府提供

黃偉哲 國道 車道

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