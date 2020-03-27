防疫線上自學夯！ 閱讀優捐贈嘉義縣線上自學平台帳號

嘉義縣政府上午在義竹國中舉行「素養品學堂線上自學系統捐贈儀式」，縣長翁章梁、閱讀優公司執行長葉丙成、品學堂文化公司創辦人黃國珍，共同簽署捐贈備忘錄，由閱讀優捐贈嘉縣400個PaGamO素養品學堂線上學習帳號，提升學子閱讀素養；翁章梁回贈感謝狀。

閱讀優公司在台大教授葉丙成號召下，推出PaGamO線上自學遊戲平台，將高中以下相關領域學習課程及多元知識課程，轉換成線上遊戲。為培養學童「閱讀素養」，也在PaGamO任務書上加入了「素養品學堂」線上遊戲。

葉丙成說，閱讀優本著服務學子精神，訂「買一捐一」基本原則，1個會員購買帳號，公司就主動釋出1個免費帳號給有需要的人使用，造福偏鄉學生，1年多捐贈約4千多個帳號。

捐贈嘉縣400個PaGamO素養品學堂線上學習帳號，其中300個給教育處提供國中小以班級為單位申請，另100個帳號給社會局分配公益團體申請運用。同時，也給各個申請班級1個教育用學習帳號，讓老師可根據教學進度，安排讓學生自學；老師可了解學生答題情形，進行課程教學與補救教學。