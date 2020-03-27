雲林防疫車隊成軍 從客運到計程車便利又安全

疫情嚴峻，中央疫情指揮中心提升一級開設，雲林縣政府考量救護車能量有限，必須提前另備臨時緊急載運車輛，載送特定民眾到隔離場所、醫療院所或指定場所，雲林縣消防局今天成立新冠肺炎「防疫車隊」，從一般防疫到運輸已都到位，防疫雲林隊更加壯大。

雲林縣長張麗善說，為加強橫向聯繫、提高資源效力，強化防疫公共運輸，縣府除發給各客運業者消毒品之外，也成立公共運輸疫情應變小組，加強客運業防疫通報機制，並由雲林客運、臺西客運、嘉義客運、永宜遊覽汽車公司等組成「防疫專車」，此外為因應未來緊急載運所需，今天再由計程車行成立「防疫車隊」，避免防疫破口。

張縣長說，防疫車隊將由縣府統一調度派遣，服務對象包括非因呼吸道症狀就醫的居家檢疫、居家隔離者，提供點對點的交通服務，採使用者付費制度，計程車實際收取費用以跳錶費用計算。縣政府也提供車隊的防疫物資與補助，做好防疫訓練，確保司機與乘客安全，讓返家者能方便、舒適搭車更有隱私。