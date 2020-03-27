台南國際龍舟錦標賽如期舉辦？議會建議市府及早評估

台南市每年都會在安平運河舉辦「台南市國際龍舟錦標賽」，台南市議會今指出，新冠肺炎疫情嚴峻，台南市政府在防治工作絕不能掉以輕心，今年龍舟賽是否如期舉辦，希望市府盡早決定，避免屆時突然停辦造成公帑損失。

台南市教育局回應，市府防疫超前部署，體育處3月初即著手進行該賽事的風險評估，並密切追蹤最新疫情發展，目前還在評估中；針對大型戶外活動，市府會配合中央流疫指揮中心對公眾集會活動的要求。

台南市議長郭信良指出，依據衛福部統計資料，截至3月25日，台南市居家檢疫的人數已達5227人，居家隔離有132人，台南市在疫情防治絕不可掉以輕心，提醒市府，今年是否如期在端午時節舉辦國際龍舟錦標賽，應及早決定。

郭信良說，近來已有民眾在臉書社群提問今年國際龍舟錦標賽是否會停辦，卻無人回應，經查台南市體育處的網頁，去年在3月時比賽實施辦法即已公布，在3月底前即完成報名作業，今年至今都沒有消息，如果屆時要舉辦比賽，籌備等事項是否來得及，會是一大問題。

議會表示，台南古都國際半程馬拉松及台灣國際蘭展都因疫情影響，市府緊急宣布延期舉辦，雖然避免群聚傳染的可能性，但造成的費用損失卻求償無門，希望市府對國際龍舟錦標賽是否舉辦能及早決定，不要重蹈覆轍。