疫情衝擊 長榮文苑酒店祭優惠吸客清明連假訂房增加

長榮集團旗下長榮國際連鎖酒店在台灣的第6個據點，嘉義縣故宮南院對面的長榮文苑酒店，去年底試營運3個月，豈料，碰上全球大流行新冠肺炎疫情，訂房下滑，婚宴訂席也紛紛延期，長榮文苑將優惠住宿延長，並按原定期程4月1日開幕，清明連假訂房率增加到5成。

國際性環保活動「Earth Hour地球一小時」將在明晚8點30分到9點30分登場，長榮文苑酒店響應，邀請房客一起參與，用行動愛地球，除關閉酒店外牆燈光、部分客房樓層電燈、員工休息區域，也邀請當日房客一同響應。

另，酒店每間客房放置環保卡，鼓勵連續住房房客的床單再次使用，公共空間使用節能燈泡，並在員工教育訓練編列環境保護課程。

即日起，長榮國際連鎖酒店推出「安心1+1住房專案」，5月底前入住長榮桂冠酒店、長榮文苑酒店等任一酒店，連續入住2晚或一次入住2間，即可享買一送一優惠，雙人房只要4888元起，平均每房每晚最低不到2500元。