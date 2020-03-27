獲台南水道博物館納編 浪浪變園長授證值勤
台南山上花園水道博物館將一隻常出沒園區的流浪犬納編為工作犬，並命名為「園長」。經完成認養程序後，今天台南市長黃偉哲為園長披上斗篷，「園長」假日將在寵物遊憩區值勤。
台南市文化局長葉澤山表示，山上花園水道博物館擁有珍貴國定古蹟，因為是收費園區，園區內禁止寵物落地，但因園區遼闊，偶有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，工作人員通常也會驅離。但「園長」卻經常出現在園區內，怎麼趕都趕不走。
葉澤山表示，館方為了「園長」曾收到不少遊客投訴，但「園長」也與部分愛狗遊客互動良好。後來考量黃偉哲推動流浪動物友善政策，決定透過館方臉書粉絲專業徵求網友意見。結果網友幾乎一面倒，希望將這隻狗納編為園區的一員，並票選命名為「園長」。
經過相關認養程序及馴養一段時間後，館方今天為「園長」舉辦就職授證典禮，由黃偉哲為園長披上繡有「園長」字樣的斗蓬，正式開始值勤。
黃偉哲表示，「園長」可能是看到山上花園水道博物館的湖光水色就不想走，很識貨。市府決定留用成為園區工作犬，除了幫忙看顧園區，也希望與遊客互動良好。既然已成為市府一員，將來也會以年終考績方式評比，表現好就會加碼飼料獎勵。
黃偉哲表示，台南市派出所、學校已認養許多流浪犬，希望讓公務員、學生能成為動保急先鋒，也藉此宣導正確的生命教育及保育觀念，希望「園長」將來也可成為山上花園水道博物館活招牌。
台南市文化局指出，初步安排「園長」於假日時在園區內設置的寵物遊憩區值勤，與遊客和寵物互動。
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