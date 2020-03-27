快訊

桃機到台南要花快1萬？男英國返台砸大錢機場包車

堅守防疫取消蜜月認賠5萬 正妹護理師：應該的

獲台南水道博物館納編 浪浪變園長授證值勤

中央社 / 台南27日電

台南山上花園水道博物館將一隻常出沒園區的流浪犬納編為工作犬，並命名為「園長」。經完成認養程序後，今天台南市長黃偉哲為園長披上斗篷，「園長」假日將在寵物遊憩區值勤。

台南市文化局長葉澤山表示，山上花園水道博物館擁有珍貴國定古蹟，因為是收費園區，園區內禁止寵物落地，但因園區遼闊，偶有流浪犬從柵欄縫隙鑽入，工作人員通常也會驅離。但「園長」卻經常出現在園區內，怎麼趕都趕不走。

葉澤山表示，館方為了「園長」曾收到不少遊客投訴，但「園長」也與部分愛狗遊客互動良好。後來考量黃偉哲推動流浪動物友善政策，決定透過館方臉書粉絲專業徵求網友意見。結果網友幾乎一面倒，希望將這隻狗納編為園區的一員，並票選命名為「園長」。

經過相關認養程序及馴養一段時間後，館方今天為「園長」舉辦就職授證典禮，由黃偉哲為園長披上繡有「園長」字樣的斗蓬，正式開始值勤。

黃偉哲表示，「園長」可能是看到山上花園水道博物館的湖光水色就不想走，很識貨。市府決定留用成為園區工作犬，除了幫忙看顧園區，也希望與遊客互動良好。既然已成為市府一員，將來也會以年終考績方式評比，表現好就會加碼飼料獎勵。

黃偉哲表示，台南市派出所、學校已認養許多流浪犬，希望讓公務員、學生能成為動保急先鋒，也藉此宣導正確的生命教育及保育觀念，希望「園長」將來也可成為山上花園水道博物館活招牌。

台南市文化局指出，初步安排「園長」於假日時在園區內設置的寵物遊憩區值勤，與遊客和寵物互動。

黃偉哲 寵物 博物館

延伸閱讀

流浪犬晉升台南水道「園長」今授階 市長：年終要考核

抗疫宅在家鼓勵「囤」毛小孩 台南市動保處推雲端認養

台南獲贈體溫快篩儀器 校園防疫升級

避免發傳單接觸多 台南推補教電子化宣傳

相關新聞

劍湖山兒童節優惠 身分證對中2、1、7三碼門票只要99元

兒童節將至，劍湖山世界主題樂園推出優惠，身分證對中2、1、7三碼門票只要99元，對中其中任兩碼門票299元、一碼門票39...

雲林防疫車隊成軍 從客運到計程車便利又安全

疫情嚴峻，中央疫情指揮中心提升一級開設，雲林縣政府考量救護車能量有限，必須提前另備臨時緊急載運車輛，載送特定民眾到隔離場...

獨特人文景觀 用旅行概念貼近台東日常的魅力！

台東設計中心今天辦理「山-海-人 People & Culture」開幕式，邀請知名攝影師林宥任（Evan Lin）和平...

流浪犬晉升台南水道「園長」今授階 市長：年終要考核

台南市山上水道博物館「園長」就職典禮今天上午由市長黃偉哲出席授證，原本是流浪犬的小黃狗，因逗留水道驅趕也不離開，去留引發...

疫情延燒觀光漁筏停擺損失慘重 嘉義縣首創追溯退稅

嘉義縣財政稅務局為協助納稅義務人遭受新冠肺炎疫情衝擊，無法如期繳清稅捐，提供減稅措施，全國首創為觀光漁筏業者，追溯到1月...

抗疫宅在家鼓勵「囤」毛小孩 台南市動保處推雲端認養

新冠肺炎疫情嚴峻，許多民眾盡量減少外出及社交活動，宅在家的時間愈感漫不安。台南市長黃偉哲以自身經驗鼓勵市民朋友至動物之家...

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

新冠肺炎疫情延燒，原本「零案例」的嘉義市，昨出現第1例個案，為日前英國返台女留學生確診、屬境外感染；根據衛福部疾病管制署...

嘉縣多功能動保園區 動土

嘉義縣政府新建多功能動物保護教育園區，昨天在民雄鄉舉行動土儀式，嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘等地方人士參加，預計110年完工，可收容210隻犬貓。

輔助救災 雲縣水箱車加裝影像系統

去年4月7日六輕發生氣爆，雖沒造成傷亡，但有感無法監控現場災情，雲林縣消防局在8輛水箱車上設置車載固定式影像傳輸系統，進一步確保救災正確資訊及救災人員的安全，預計今年底前全縣23個消防分隊安裝完成。

南市少年隊 看績效領超勤津貼招怨

台南市警局少年警察隊有員警指出，新任少年隊長蔡宗憲規定所屬5個小隊，當月「少年毒品案」 績效如果未達要求，「不管加多久的班，小隊長、偵查佐超勤津貼最多只能報1萬元」，員警認為每個月至少少領5千元，但隊長每天坐辦公室也能領最高超勤，顯然不公。

疑醫院汙染床單曬陽台 鄰居發毛

嘉義縣衛生局昨天接獲檢舉，住太保市某社區的嘉義長庚醫院員工，竟將院內用過的床單、毛巾、防護衣，帶回家晾曬在陽台，憂心造成防疫漏洞。長庚院方表示，經查是已離職員工，私自帶出廢棄布品，會追究對方法律責任。

疫情險峻 嘉市掃墓推「天堂家書」

新冠肺炎疫情險峻，嘉義市昨天傳出首例歐洲返鄉留學生確診案例，市長黃敏惠呼籲民眾不要恐慌；清明連假將屆，嘉義縣、市共同最大公墓區水上鄉南鄉村牛稠埔地區，縣市政府採取高規格防疫措施，公私立納骨塔全面封塔，鼓勵民眾提前返鄉掃墓，分散人群，嘉義市殯葬管理所推「天堂家書」，將思念化為文字追悼先人。

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。